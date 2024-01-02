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土耳其逮33人控以色列間諜 加薩衝突後關係再崩壞

中央社伊斯坦堡2日綜合外電報導
土耳其內政部長耶里卡亞。(路透)
土耳其內政部長耶里卡亞。(路透)

土耳其今天宣布拘留涉嫌為以色列情報機構摩薩德策畫綁架、進行間諜活動的33人。

法新社報導，土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，在8個省和第一大城伊斯坦堡各地展開突襲搜索行動，逮捕這些嫌犯。

被捕人士是否為以色列籍或疑似受雇於摩薩德（Mossad）的當地人，目前不得而知。

耶里卡亞在社群媒體上表示：「我們永遠不會允許危害我們國家統一和團結的間諜活動。」

內政部公布影片顯示，武裝安全人員破門而入後，在屋內將嫌犯戴上手銬。

伊斯坦堡檢方表示，另有13名嫌犯仍然在逃。

以色列近3個月前與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭後，土耳其和以色列關係再度崩壞。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）態度丕變，對以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）作出堪稱舉世最嚴厲批評。

他上周將內唐亞胡與納粹頭子希特勒（Adolf Hitler）相提並論，要求以色列的西方盟友停止支持以軍實施的「恐怖主義」。

在此之前，他已召回駐以色列大使，並且推動在荷蘭海牙（The Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court）對以色列指揮官和政治領袖進行審判。

他領黨的保守派伊斯蘭主義執政黨正義發展黨（AKP）昨天也在伊斯坦堡街頭發起數萬人抗議，是以哈開戰以來土耳其境內最大規模反以集會之一。

以色列 土耳其 間諜

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