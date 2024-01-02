以色列前情報首長薩米過世 曾示警1973年戰爭將爆發

以色列情報機構摩薩德前首長薩米（Zvi Zamir）。（取自Wikimedia Commons）

以色列 情報機構摩薩德（Mossad）前首長薩米（Zvi Zamir）過世，享耆壽98歲。他曾在1973年埃及與敘利亞攻擊以色列之前警告戰爭將發生，當時政府卻幾乎無視他的看法。

路透今天報導，薩米的死訊由摩薩德宣布，他於1968年至1974年領導這個機構。身為前陸軍將軍，薩米生前監管以色列暗殺巴勒斯坦 指揮官的行動，以報復1972年慕尼黑奧運以色列運動員遭屠殺的事件。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）透過社群媒體 平台X發文表示：「他對以色列安全的貢獻將被銘記多年。」

埃及與敘利亞於1973年10月6日攻擊以色列的時候，薩米當時負責領導摩薩德。

薩米曾痛苦回憶這段往事並說道，一位資深情報員告訴他，埃及與敘利亞策畫要突襲以色列。不過，以色列軍方情報單位認為這只是一種花招，結果導致以色列政府未能事先做到全面動員。

當年收到情報後的幾個小時內，埃及與敘利亞部隊就發動攻擊並越過以色列防線；以色列最後成功反擊，將他們驅離。

1973年的戰爭被以色列人視為國家創傷。去年10月巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）跨境突襲以色列，同樣令以色列措手不及，以哈交戰至今。

另一名摩薩德前首長雅同（Danny Yatom）告訴以色列軍方電台（Army Radio），薩米一直覺得，若當時自己更堅決一點，也許1973年戰爭就不會發生了；如今他已帶著這個想法離開人世。