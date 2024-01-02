我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱日本地震可能是報應 海南新聞主播遭停職調查

紐約羅斯福島清晨發生爆炸 無人受傷 原因未知

以色列前情報首長薩米過世 曾示警1973年戰爭將爆發

中央社耶路撒冷2日綜合外電報導
以色列情報機構摩薩德前首長薩米（Zvi Zamir）。（取自Wikimedia Commons）
以色列情報機構摩薩德前首長薩米（Zvi Zamir）。（取自Wikimedia Commons）

以色列情報機構摩薩德（Mossad）前首長薩米（Zvi Zamir）過世，享耆壽98歲。他曾在1973年埃及與敘利亞攻擊以色列之前警告戰爭將發生，當時政府卻幾乎無視他的看法。

路透今天報導，薩米的死訊由摩薩德宣布，他於1968年至1974年領導這個機構。身為前陸軍將軍，薩米生前監管以色列暗殺巴勒斯坦指揮官的行動，以報復1972年慕尼黑奧運以色列運動員遭屠殺的事件。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）透過社群媒體平台X發文表示：「他對以色列安全的貢獻將被銘記多年。」

埃及與敘利亞於1973年10月6日攻擊以色列的時候，薩米當時負責領導摩薩德。

薩米曾痛苦回憶這段往事並說道，一位資深情報員告訴他，埃及與敘利亞策畫要突襲以色列。不過，以色列軍方情報單位認為這只是一種花招，結果導致以色列政府未能事先做到全面動員。

當年收到情報後的幾個小時內，埃及與敘利亞部隊就發動攻擊並越過以色列防線；以色列最後成功反擊，將他們驅離。

1973年的戰爭被以色列人視為國家創傷。去年10月巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）跨境突襲以色列，同樣令以色列措手不及，以哈交戰至今。

另一名摩薩德前首長雅同（Danny Yatom）告訴以色列軍方電台（Army Radio），薩米一直覺得，若當時自己更堅決一點，也許1973年戰爭就不會發生了；如今他已帶著這個想法離開人世。

以色列 巴勒斯坦 社群媒體

上一則

東京羽田機場2機相撞起火 海保機5罹難者身分曝光

延伸閱讀

以哈戰爭進入第3階段 以軍從加薩部分撤退 至少再打半年

以哈戰爭進入第3階段 以軍從加薩部分撤退 至少再打半年
新年鐘聲剛敲響 火箭突襲擊以色列 民眾嚇壞竄逃「急找掩護」

新年鐘聲剛敲響 火箭突襲擊以色列 民眾嚇壞竄逃「急找掩護」
以色列軍方：預計以哈戰爭將持續2024一整年

以色列軍方：預計以哈戰爭將持續2024一整年
馬士基貨輪遇襲後 伊朗軍艦艾布士號傳已進入紅海

馬士基貨輪遇襲後 伊朗軍艦艾布士號傳已進入紅海

熱門新聞

能登當地居民分享地震時的商店景象。(取材自X@SinCopynight)

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

2024-01-01 02:27
美國軍艦的直升機擊沉3艘青年運動船隻。(截自YouTube@euronews)

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

2023-12-31 16:03
南韓主要在野黨「共同民主黨」黨魁李在明（Lee Jae-myung）2日訪問釜山遇襲。（視頻截圖）

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

2024-01-01 21:27
哈利（左）與梅根今年一整年的發展並不很如意。（路透資料照片）

哈利、梅根陷經濟危機 明年跟皇室團圓？

2023-12-29 18:42
今年12月1日日皇德仁（左）、皇后雅子（中）和愛子公主（右）在皇居合影。美聯社

日本皇室賀年儀式 愛子公主將首度戴頭冠出席

2023-12-27 15:10
一假日航班機在羽田機場內起火燃燒。（取自美聯社 NTV影片）

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

2024-01-02 05:30

超人氣

更多 >
「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？

布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊