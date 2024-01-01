以哈戰爭進入第3階段 以軍從加薩部分撤退 至少再打半年

以軍1日從加薩部分地區撤出戰車，預計將重點轉向掃蕩哈瑪斯武裝分子，而非全面入侵。（新華社）

邁入2024年以哈持續交戰，以色列 宣布計畫改變戰術並削減軍隊人數之際，以軍1日從加薩 部分地區撤出戰車，預計將重點轉向掃蕩哈瑪斯 武裝分子，而非全面入侵。

路透報導，以色列國防軍預計將在加薩繼續軍事行動數月，但也標誌攻勢進入新階段，一名官員1日表示，將於本月從加薩地區撤出部分軍隊，轉向更加鎖定目標的掃蕩行動。

一名美國官員表示，此決定似乎顯示以色列在加薩的行動開始轉向低強度。隨著美國海軍宣布去年10月被部署到東地中海的核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）打擊群，也將在近期返國，加薩軍事行動節奏似乎有所放緩。

以色列官員指出，撤出部分軍隊將使部分被徵召的後備軍人恢復正常生活，幫助穩定經濟。

該名官員表示，目前仍將消滅剩下的哈瑪斯勢力視為主要目的，目前在加薩的五個軍旅正從加薩部分撤軍，準備應付黎巴嫩真主黨的第二前線戰火可能擴大。

以色列官員一直表示，戰爭會分為三個主要階段，第一階段是猛烈轟炸，為地面行動清路，同時警告加薩平民撤離避難。

第二階段是在10月27日開始的地面入侵。隨著地面軍隊大量入侵，目前戰車和軍隊已控制加薩大部分的地區，哈瑪斯仍從地道和壕溝猛烈反擊。不願具名的官員向路透表示，以軍現在準備進入第三階段。

該名官員透露，第三階段至少維持六個月，會對哈瑪斯採取強烈的掃蕩任務，「沒有人在談論從加薩會飛來和平鴿」。