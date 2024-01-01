我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑遭綁架中國留學生 找到人了

洛杉磯近海發生規模4.1地震 尚未傳出傷亡災損

馬士基貨輪遇襲後 伊朗軍艦艾布士號傳已進入紅海

中央社德黑蘭1日綜合外電報導
伊朗軍艦艾布士號（Alborz）。美聯社
伊朗軍艦艾布士號（Alborz）。美聯社

伊朗半官方通訊社塔斯尼姆社今天報導，伊朗軍艦艾布士號已經進入紅海。時值以色列與哈瑪斯開戰後，與伊朗有關聯的武裝勢力攻擊航行紅海船隻，使得這個關鍵航道緊張升溫。

路透報導，伊朗支持的葉門激進團體「青年運動」（Houthis）12月30和31日用飛彈和小艇攻擊紅海上一艘航運業巨擘馬士基集團（Maersk）的貨櫃船。馬士基因此將旗下所有通過紅海的航運暫停48小時。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日開戰後，青年運動11月起便不斷攻擊紅海船隻，以展現對哈瑪斯的支持。

有鑑於此，許多大型海運商已繞道更遠、成本更高的南非好望角（Cape of Good Hope），而非通過埃及的蘇伊士運河（Suez Canal）航經紅海。約12%的全球貿易原本通過蘇伊士運河運送。

塔斯尼姆社（Tasnim）並未提供有關阿爾萬德級（Alvand）巡防艦艾布士號（Alborz）任務的細節，僅表示自2009年以來伊朗艦艇持續在開放水域進行操作，以確保航道安全、打擊海盜和執行其他任務。

報導還說，艾布士號是從葉門旁的曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）進入紅海，但未說明何時。

艾布士號過去一直屬於伊朗海軍第34艦隊。根據伊朗國營英語電視台「新聞電視台」（Press TV）報導，艾布士號最早在2015年便曾在印度洋北方的亞丁灣（Gulf of Aden）和曼德海峽巡邏。

馬士基集團31日說，旗下「快桅杭州」（Maersk Hangzhou）貨櫃船在航經曼德海峽時，通報被一枚飛彈襲擊，快桅杭州似乎並未受損。然而青年運動接著派出4艘小艇發動攻擊，被回應快桅杭州呼救的美國海軍擊沉3艘。

伊朗 哈瑪斯 蘇伊士運河

上一則

俄羅斯邊境城市遇襲 普亭矢言加強攻擊烏克蘭

下一則

日本強震 美警報中心：海嘯威脅大致上已過去

延伸閱讀

告別動盪準備巴黎奧運 馬克宏除夕演說呼籲團結

告別動盪準備巴黎奧運 馬克宏除夕演說呼籲團結
內唐亞胡：加薩戰爭會持續數月 直到消滅哈瑪斯、人質返家

內唐亞胡：加薩戰爭會持續數月 直到消滅哈瑪斯、人質返家
加薩民眾流離失所 世衛憂傳染病威脅日增

加薩民眾流離失所 世衛憂傳染病威脅日增
控以色列實施種族滅絕 南非向國際法院提訴訟

控以色列實施種族滅絕 南非向國際法院提訴訟

熱門新聞

能登當地居民分享地震時的商店景象。(取材自X@SinCopynight)

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

2024-01-01 02:27
美國軍艦的直升機擊沉3艘青年運動船隻。(截自YouTube@euronews)

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

2023-12-31 16:03
全球最富國10強

全球最富國愛爾蘭奪冠 美排名為何輸小國家

2023-12-26 01:27
哈利（左）與梅根今年一整年的發展並不很如意。（路透資料照片）

哈利、梅根陷經濟危機 明年跟皇室團圓？

2023-12-29 18:42
今年12月1日日皇德仁（左）、皇后雅子（中）和愛子公主（右）在皇居合影。美聯社

日本皇室賀年儀式 愛子公主將首度戴頭冠出席

2023-12-27 15:10
李善均身亡。(視頻截圖)

李善均遺書曝「違約金沒辦法了、請大家忘了我」

2023-12-28 01:27

超人氣

更多 >
呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入

華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入
「水行俠2」北美票房慘跌 「旺卡」重回榜首

「水行俠2」北美票房慘跌 「旺卡」重回榜首
無證移民跟蹤16歲少女到家 狂捅數刀殺害 還回她男友訊息

無證移民跟蹤16歲少女到家 狂捅數刀殺害 還回她男友訊息