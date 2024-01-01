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日本石川縣7.6強震 已知3人喪命

1300萬人失去白卡補助 7成卡在行政問題

日本石川縣7.6強震 已知3人喪命

中央社台北2日電
日本石川縣輪島1日發生地震，道路和房屋倒塌。路透
日本石川縣輪島1日發生地震，道路和房屋倒塌。路透

日本石川縣能登地方當地時間1日下午4時（美東時間上午2時）許接連發生地震，最大規模7.6，有地區觀測到最大震度7的強烈搖晃，截至晚間已知有3人死亡。

日本金澤電視台報導，這場強震在石川縣志賀町觀測到最大震度7，石川縣七尾市、輪島市、珠洲市、穴水町觀測到震度6強。

在能登地區，被日本氣象廳發布大海嘯警報的輪島港觀測到1.2公尺以上海嘯。根據警消指出，輪島市河井町本町發生大規模火災，截至今天凌晨零時消防單位還未將火勢撲滅。

消防單位表示，截至目前，因屋舍倒塌等原因，七尾市有2人死亡、志賀町有1人喪命。志賀町、珠洲市、輪島市等奧能登全境有複數屋舍傾倒。此外，輪島市因民宅倒塌有民眾受困的案件已接獲約50件。

七尾市、輪島市、珠洲市等多個市町發生停水情況。此外，石川縣珠洲市、輪島市、穴水町、能登町、志賀町、七尾市的部分地區，有3萬3300戶停電。

石川縣截至凌晨零時，14個市町設有災民收容中心（避難所）261座。

日本放送協會（NHK）報導，受到地震的影響，北陸新幹線1日傍晚開始，長野車站與金澤車站之間停駛。這個區間2日從首班列車開始到中午之間也將停駛。

富山車站與金澤車站之間，4班列車停駛，目前乘客共約1400人在車內等待，其中2人表示有發燒的情況，症狀輕微。目前列車內有電力、暖氣。JR鐵路公司人員正搭車趕往現場遞送食物。

日本氣象廳指出，今後一週左右，尤其是2、3天內，可能觀測到最大震度7的強震。

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