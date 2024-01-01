日本強震 輪島市中心7層樓建築整棟倒塌 七尾市2人心肺功能停止

日本石川縣能登地方今天下午發生規模7.6強震。圖為石川縣輪島市有建築物發生火警，火勢相當猛烈。路透

日本 石川縣輪島市河井町多棟建築物因為強震毀損，有一棟7層樓建築從大樓底部整棟倒塌，據稱有人受困。輪島市內發生大規模火災，火勢相當猛烈。七尾市有2人被救出時呈現心肺停止狀態。

根據日本放送協會（NHK）和讀賣新聞報導，輪島消防署表示：「河井町有一家老字號漆器公司的大樓倒塌，壓垮隔壁建築物，據稱有2人來不及逃脫。」根據公司網頁，從地震 前拍攝的照片來看，這棟大樓原本是一棟7層樓建築，但現在從大樓底部直接倒塌。

此外還有超過50件的「房屋倒塌」通報，有多名居民受困，也有人通報「有人失去意識」。輪島消防署目前正在現場救助，但尚未能確認所有通報地點，以及實際損毀建物的數量。

距離地震發生已經數小時，但整體受災狀況仍無法掌握。奧能登廣域圈事務組合消防本部表示，由於通報的件數過多，希望民眾在通報時提供姓名、住址等詳細資訊。

在震度6強的石川縣珠洲市，珠洲市綜合醫院的醫師表示，「地震後陸續有傷患被送來，我們正在進行救治」，但地震影響路況，有些醫師無法及時趕回醫院，導致人手不足，加上電源也被切斷，目前正在使用備用電源。