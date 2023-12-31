以色列戰車深入加薩中南部 戰事已持續12周

以色列戰車深入加薩。(美聯社)

加薩 居民說，以色列 軍隊戰車今天深入加薩走廊中部和南部，以猛烈空襲和砲火展開致命攻勢。迄今加薩已有許多地區被夷為平地，以色列稱這場戰爭可能還會持續數月。

路透報導，戰鬥集中在加薩布賴吉（Al-Bureij）、紐瑟拉特（Nuseirat）、馬加齊（Maghazi）和甘尤尼斯（Khan Yunis），在密集空襲下，醫院擠滿受傷的巴勒斯坦人。

在地狹人稠的加薩走廊，位於甘尤尼斯的納瑟醫院（Nasser Hospital）是南部最大、最重要的醫療機構，根據紅新月會（Red Crescent）影片，醫護人員將滿身灰塵的小嬰兒推進繁忙醫院時，期間有人大喊「有呼吸、有呼吸」。

哈瑪斯 （Hamas）與相關團體10月7日突襲以色列南部，共殺害1200人、俘虜240人，引發以色列對加薩發動攻擊，12周以來導致加薩230萬居民幾乎全部被迫離開家園。

以色列表示，以方有172名軍人在加薩戰鬥中喪生。

另外，根據法新社報導，哈瑪斯統治的加薩地區衛生部31日表示，自10月7日與以色列爆發戰爭以來，加薩至少已有2萬1822人喪生。

加薩衛生部聲明指出，當地過去24小時期間有150人喪生，自戰爭爆發以來，已有5萬6451人受傷。