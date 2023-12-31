我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希喊：兩岸一家親

紐澳率先點跨年煙火 全球「這地」最後才迎來新年

以色列戰車深入加薩中南部 戰事已持續12周

中央社加薩30日綜合外電報導
以色列戰車深入加薩。(美聯社)
以色列戰車深入加薩。(美聯社)

加薩居民說，以色列軍隊戰車今天深入加薩走廊中部和南部，以猛烈空襲和砲火展開致命攻勢。迄今加薩已有許多地區被夷為平地，以色列稱這場戰爭可能還會持續數月。

路透報導，戰鬥集中在加薩布賴吉（Al-Bureij）、紐瑟拉特（Nuseirat）、馬加齊（Maghazi）和甘尤尼斯（Khan Yunis），在密集空襲下，醫院擠滿受傷的巴勒斯坦人。

在地狹人稠的加薩走廊，位於甘尤尼斯的納瑟醫院（Nasser Hospital）是南部最大、最重要的醫療機構，根據紅新月會（Red Crescent）影片，醫護人員將滿身灰塵的小嬰兒推進繁忙醫院時，期間有人大喊「有呼吸、有呼吸」。

哈瑪斯（Hamas）與相關團體10月7日突襲以色列南部，共殺害1200人、俘虜240人，引發以色列對加薩發動攻擊，12周以來導致加薩230萬居民幾乎全部被迫離開家園。

以色列表示，以方有172名軍人在加薩戰鬥中喪生。

另外，根據法新社報導，哈瑪斯統治的加薩地區衛生部31日表示，自10月7日與以色列爆發戰爭以來，加薩至少已有2萬1822人喪生。

加薩衛生部聲明指出，當地過去24小時期間有150人喪生，自戰爭爆發以來，已有5萬6451人受傷。

加薩 以色列 哈瑪斯

上一則

烏克蘭第2大城遭轟炸 俄羅斯稱邊境城市遇襲增至24死

延伸閱讀

南非國際法院提起訴訟 控以色列種族滅絕

南非國際法院提起訴訟 控以色列種族滅絕
美政府再跳過國會 軍售以國

美政府再跳過國會 軍售以國
加薩民眾流離失所 世衛憂傳染病威脅日增

加薩民眾流離失所 世衛憂傳染病威脅日增
控以色列實施種族滅絕 南非向國際法院提訴訟

控以色列實施種族滅絕 南非向國際法院提訴訟

熱門新聞

全球最富國10強

全球最富國愛爾蘭奪冠 美排名為何輸小國家

2023-12-26 01:27
哈利（左）與梅根今年一整年的發展並不很如意。（路透資料照片）

哈利、梅根陷經濟危機 明年跟皇室團圓？

2023-12-29 18:42
今年12月1日日皇德仁（左）、皇后雅子（中）和愛子公主（右）在皇居合影。美聯社

日本皇室賀年儀式 愛子公主將首度戴頭冠出席

2023-12-27 15:10
李善均身亡。(視頻截圖)

李善均遺書曝「違約金沒辦法了、請大家忘了我」

2023-12-28 01:27
哈利（右）與梅根今年仍不返英過耶誕。（路透資料照片）

見不到孫兒很失落 但哈利、梅根不返英讓查理鬆了口氣

2023-12-25 12:27
江助坦言，過去國高中時期戴著眼鏡，對自己的外貌缺乏信心，考上東京大學後，他開始專研時尚，信心與日俱增。（翻攝自TikTok @ut_darlin_idol、IG @ut_darlin_idol）

學霸做什麼都強？東大生換臉兼職做牛郎 短短1年搖身成紅牌

2023-12-24 04:46

超人氣

更多 >
2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」

2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」
胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
華為新款SUV售價破11萬 網：再不努力只能開賓士奧迪

華為新款SUV售價破11萬 網：再不努力只能開賓士奧迪
警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光