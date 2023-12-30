金正恩：兩韓「是敵人、不可能統一」 明年再射3間諜衛星

北韓領導人金正恩甫結束朝鮮勞動黨中央軍事委員會，直言南北韓不可能統一，並決議2024年將加碼發射3枚間諜衛星。(路透)

韓聯社報導，北韓 領導人金正恩 甫結束朝鮮勞動黨中央軍事委員會，直言南北韓不可能統一，並決議2024年將加碼發射3枚間諜 衛星。

北韓中央通訊社31日報導，金正恩在中央軍委會中稱南韓視北韓為敵人，北韓不再將其視為和解與統一的對手，更直言，勞動黨已做出結論，南北韓不可能統一。

他說目前南北韓處於「敵國」、「對戰狀態」，並呼籲「從根本上」改變兩韓關係。

除此之外，繼11月首度成功發射間諜衛星「萬里鏡一號」（Malligyong-1）後，北韓軍委會決議明年將再發射3枚間諜衛星，「繼2023年首度成功發射和運行間諜衛星，國家宣布2024年再發射3枚間諜衛星的任務，並探討促進航空技術的全面措施」。

今年北韓在5月、8月嘗試發射間諜衛星失敗，不過11月21日成功發射間「萬里鏡一號」，部分質疑北韓可能取得俄羅斯技術支持，換取軍援俄國打烏克蘭。

此外，金正恩提到，「北韓必須迅速因應可能的核戰危機，並訴諸包括核武在內的所有可能武力，加快統治南韓的準備進程」，並強調增強海上軍事能力，開發無人武器裝備和電子戰技術。