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稱反以團體煽動抵制 大馬麥當勞提告求償4000萬

中央社吉隆坡30日綜合外電報導
麥當勞在馬來西亞的授權經營商聲稱當地一個親巴勒斯坦組織呼籲抵制據稱支持以色列的企業，而受到影響，因此提告求償600萬令吉（約130萬美元）。圖為外賣郎在馬來西亞一家麥當勞外等待取外賣。(歐新社)
麥當勞在馬來西亞的授權經營商聲稱當地一個親巴勒斯坦組織呼籲抵制據稱支持以色列的企業，而受到影響，因此提告求償600萬令吉（約130萬美元）。圖為外賣郎在馬來西亞一家麥當勞外等待取外賣。(歐新社)

美國連鎖速食店麥當勞在馬來西亞的授權經營商聲稱當地一個親巴勒斯坦組織呼籲抵制據稱支持以色列的企業，而受到影響，因此提告求償600萬令吉（約130萬美元）。

路透社報導，麥當勞（McDonald's）在馬來西亞的授權發展商Gerbang Alaf Restaurants控告反以色列組織「馬來西亞抵制、撤資、制裁」（BDS Malaysia），因為在社群媒體上有一系列貼文聲稱，麥當勞等公司和以色列「對加薩（Gaza）的巴勒斯坦人發動的種族滅絕戰爭」有關連。

馬來西亞以穆斯林人口居多數。Gerbang Alaf Restaurants指稱，這些貼文煽動馬來西亞民眾抵制當地麥當勞。

法新社報導，馬來西亞麥當勞29日發表聲明說，之所以對這個組織提出民事訴訟，是為了保護「我們依法享有的權利和利益」。

馬來西亞麥當勞還表示：「本公司不支持也不寬恕當前中東衝突。雖然我們理解並尊重抵制行為是個人決定，但我們認為這應該基於事實而非不實指控。」

根據法新社看到的一份法律文件副本，馬來西亞麥當勞聲稱遭到誹謗，求償600萬令吉。

「馬來西亞抵制、撤資、制裁」29日則在社群媒體平台X發文表示，他們「斷然否認」這一誹謗指控。

這個組織屬於全球性的反以色列「抵制、撤資、制裁」（Boycott, Divestment, Sanctions，BDS）運動，這個運動是在2005年由數個巴勒斯坦公民社會組織發起。

麥當勞 以色列 巴勒斯坦

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