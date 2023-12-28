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羅馬尼亞保加利亞加入申根區？奧地利：談判還沒完

中央社維也納28日綜合外電報導
羅馬尼亞政府日前宣布，羅馬尼亞、保加利亞已與奧地利達成協定，將於明年3月加入申根區。圖為位於布魯塞爾的歐盟總部。(美聯社)
羅馬尼亞政府日前宣布，羅馬尼亞、保加利亞已與奧地利達成協定，將於明年3月加入申根區。圖為位於布魯塞爾的歐盟總部。(美聯社)

羅馬尼亞政府日前宣布，羅馬尼亞、保加利亞已與奧地利達成協定，將於明年3月加入申根區，成員可經海空兩種途徑自由流動。但奧地利今天強調，談判還在持續中。

羅馬尼亞和保加利亞自2007年起成為歐盟成員，但2022年底遭奧地利拒絕同意加入申根區（Schengen area）。在這個區域內，4億多人可以在沒有內部邊境管制的情況下自由旅行。

奧地利這個月提出所謂「空中申根」（Air Schengen）的想法，表示如果歐洲聯盟（EU）加強外部邊界管制，奧地利政府傾向對保加利亞、羅馬尼亞放寬空中交通規範。

羅馬尼亞內政部27日在聲明中表示，3國已達成「政治協定」，「從2024年3月起」，將申根區域延伸至羅馬尼亞和保加利亞的「空中和海上邊界」。

保加利亞總理丹科夫（Nikolay Denkov）也讚揚這份協定，並證實已與奧地利達成原則共識。

不過奧地利內政部今天並未證實有任何形式的協定，只說「針對保加利亞、羅馬尼亞空中申根的協商還在進行中」。

奧地利內政部也重申實施局部「空中申根」所須滿足的條件，包括歐盟得加強外部邊界管制。此外，陸上邊境檢查也得加強，同時羅馬尼亞、保加利亞應準備好「接納尋求庇護者，尤其是來自阿富汗和敘利亞的人」。

奧地利內政部也強調，目前並無針對開放陸上邊界的任何協商。

申根公約於1985年簽訂，締約國包括27個歐盟成員國中的23個，以及其鄰國瑞士、挪威、冰島和列支敦斯登。

內政部 歐盟 阿富汗

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