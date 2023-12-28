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全球富豪前段班 2023更有錢了

編譯吳孟真／綜合外電
2023年，全球最富有的人，許多變得更有錢了，圖為全球首富馬斯克。美聯社
2023年，全球最富有的人，許多變得更有錢了，圖為全球首富馬斯克。美聯社

由於生活費用增加的危機，今年許多人聖誕節很難熬，但對美國科技富豪和俄羅斯寡頭這類有錢人來說，節慶期間則是奢華不減。

英國衛報報導，數據顯示，不論是財富名列前茅的馬斯克（Elon Musk）和查克柏格（Mark Zuckerberg），或相對小咖的英國家電巨商戴森（James Dyson）和曼聯最新股東瑞特克利夫（Jim Ratcliffe），全世界在金字塔頂端的這些人，多數在2023年變得更有錢了。

就連那一小群俄羅斯富豪的財富，也持續增長，絲毫不受俄羅斯入侵烏克蘭而遭國際施以經濟制裁的影響。至少在帳面上是如此。這個現象也讓人懷疑，歐美和英國對該國的制裁行動是否有效。

2023年全球排名前50的富人中，有38位財富增加（不過數據未經通膨調整）。前500名之中，77%今年更加富有。

彭博億萬富豪排行榜資料顯示，馬斯克如今身價2,350億美元，列全球首富。特斯拉股價今年翻漲一倍有餘，市值近8,160億美元，使馬斯克財富增加近980億美元，就數字上來看為最多。但就比例而言，今年最大贏家之一是他的死對頭查克柏格，拜臉書母公司Meta市值增加172%之賜，其財富增加184%，身價達1,280億美元。

財富累積速度最快的則是印尼企業家彭雲鵬（Prajogo Pangestu），因投資地熱能源，財富今年漲約七倍，晉身全球前50富人榜。

全球億萬富豪榜幾乎由美國男性占據，前10名唯一非美籍人士為精品集團LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）。排名第12、同為法籍的歐萊雅（L'Oreal）繼承人梅耶爾（Francoise Bettencourt Meyers），則是全球最富有的女性。

馬斯克 俄羅斯 查克柏格

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