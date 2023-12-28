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約旦河西岸人權惡化 聯合國籲以色列停止非法殺戮

中央社日內瓦28日綜合外電報導
聯合國在今天發布的一份報告中指出，在遭占領的約旦河西岸，人權狀況正急遽惡化。（歐新社）
聯合國在今天發布的一份報告中指出，在遭占領的約旦河西岸，人權狀況正急遽惡化。（歐新社）

聯合國在今天發布的一份報告中指出，在遭占領的約旦河西岸，人權狀況正急遽惡化，該組織敦促以色列停止針對巴勒斯坦人的「非法殺戮」。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在聲明中表示：「在執法時間利用軍事戰術和軍用武器、使用不必要或不成比例的武力，以及針對巴勒斯坦人實施廣泛、任意和歧視性的行動限制，這些都極其令人擔憂。」

據「以色列時報」（The Times of Israel）報導，自從巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）10月7日襲擊以國以來，約旦河西岸地區已有超過2550名巴人被以軍隊逮捕，其中有1300多人與哈瑪斯有關聯。

此外，巴勒斯坦衛生部今天表示，以軍對雷馬拉（Ramallah）發動連夜攻擊，造成1名巴勒斯坦男子喪生。當地是巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）所在地。

以軍表示，部隊瞄準雷馬拉和約旦河西岸其他地區的外幣兌換所，並指控這些商家資助數個巴勒斯坦激進組織。

一名法新社記者在雷馬拉看到巴勒斯坦民眾向以軍投擲汽油彈。巴勒斯坦紅新月會（Red Crescent Society）證實，該組織的醫護人員正治療8名中槍傷患。

以軍表示，部隊在雷馬拉各地開槍射擊「投擲爆炸裝置、汽油彈、石塊，並向以色列安全部隊開槍的攻擊者」。

根據以國國防部長葛朗特（Yoav Gallant）辦公室，以軍在攻擊期間查獲「準備運往哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織的數百萬以色列貨幣謝克爾（shekel）」。

巴勒斯坦 以色列 哈瑪斯

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