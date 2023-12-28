我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

商店賣的可頌麵包 點心師傅說最美味是這兩家

白宮改變烏克蘭戰略 從擊敗俄轉為加強終戰談判地位

機師降落時出差錯 俄客機落在冰凍河流的正中央

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯極地航空一架載有34人的蘇聯時期安東諾夫An-24飛機因為機師錯過了跑道，最後降落在遠東地區錫揚卡機場附近的冰凍河流之上。照片翻攝：X / JACDEC
俄羅斯極地航空一架載有34人的蘇聯時期安東諾夫An-24飛機因為機師錯過了跑道，最後降落在遠東地區錫揚卡機場附近的冰凍河流之上。照片翻攝：X / JACDEC

俄羅斯一架載有34人的蘇聯時期客機因為機師錯過了跑道，最後降落在遠東地區一處機場附近的冰凍河流上。

BBC與泰晤士報28日報導，俄羅斯東西伯利亞運輸檢察官表示，這架隸屬極地航空（Polar Airlines）的安東諾夫An-24飛機，當天早上平安降落在雅庫特地區的科雷馬河上，並在距離陸地不遠處停了下來。

根據檢方在社群媒體「紙飛機」發布的聲明表示，該架編號「PI217」的飛機當天稍早離開俄羅斯遠東地區的薩哈共和國首府雅庫次克，執行雅庫次克-錫揚卡-中科雷姆斯克-雅庫次克航線的客運航班，但「在著陸過程偏離跑道」。

據轉述，該架飛機降落在河中沙洲。發言人補充指出，「根據初步資訊，這起事件原因是駕駛飛機的機組員錯誤」。

檢方刊登了這架44人座雙渦輪螺旋槳式客機停在冰凍河流上方的照片，消息報（Izvestia）則發布影像，可見飛機幾乎就在凍結的科雷馬河正中央讓乘客下機。

極地航空是一家俄羅斯政府擁有的客運與貨運航空公司，以雅庫次克機場為總部。該公司在簡短的聲明指出，該架An-24飛機在錫揚卡機場的跑道外降落，證實「機上有30名乘客和4名機組員，沒有人員傷亡，飛機沒有受損」，俄羅斯聯邦航空運輸署的地區機構已下令調查。

俄羅斯 社群媒體

上一則

全球近20%貨輪船隊繞道南非 最大影響在未來六周出現

延伸閱讀

拜登政府改變烏克蘭戰略 從擊敗俄羅斯轉為加強終戰談判地位

拜登政府改變烏克蘭戰略 從擊敗俄羅斯轉為加強終戰談判地位
俄羅斯設計的Amber電動車 被稱「世界上最醜汽車」

俄羅斯設計的Amber電動車 被稱「世界上最醜汽車」
中國印度 今年買走俄國九成石油

中國印度 今年買走俄國九成石油
澤西海岸神秘金屬座椅 疑似空難殘骸 引發網友熱議

澤西海岸神秘金屬座椅 疑似空難殘骸 引發網友熱議

熱門新聞

多名學生攀在布拉格查理大學的窗台外躲避槍手，險象環生。(擷自X@elirozic)

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

2023-12-21 17:06
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

2023-12-20 18:41
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

2023-12-19 06:15
菲律賓一名48歲男子日前在鄉間道路騎摩托車時，被一條約三公尺長的巨蟒擋住去路，隨後手臂遭猛咬，身體也被纏緊。他抓住蛇頭並咬下蛇脖子的一大塊肉，最後驚險脫困。圖為示意圖。美聯社

遭猛咬纏緊 菲男「咬死3公尺長巨蟒」驚險脫困

2023-12-23 11:24
全球最富國10強

全球最富國愛爾蘭奪冠 美排名為何輸小國家

2023-12-26 01:27
江助坦言，過去國高中時期戴著眼鏡，對自己的外貌缺乏信心，考上東京大學後，他開始專研時尚，信心與日俱增。（翻攝自TikTok @ut_darlin_idol、IG @ut_darlin_idol）

學霸做什麼都強？東大生換臉兼職做牛郎 短短1年搖身成紅牌

2023-12-24 04:46

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
4萬元有找 值得期待的2024新年式中型皮卡

4萬元有找 值得期待的2024新年式中型皮卡
「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？

「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？
紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」