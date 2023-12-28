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全球近20%貨輪船隊繞道南非 最大影響在未來六周出現

編譯任中原／綜合外電
專家表示，由於全球航運調度不像電燈開關般能迅速改變，短期運費仍將居高不下，最大影響可能會在未來六周浮現。路透
專家表示，由於全球航運調度不像電燈開關般能迅速改變，短期運費仍將居高不下，最大影響可能會在未來六周浮現。路透

由於葉門叛軍組織持續威脅鴻海航行安全，數據顯示，截至27日，全球近20%的貨櫃輪船隊、或者364艘運能超過250萬只貨櫃的超大貨輪，已被迫繞道航行。專家表示，由於全球航運調度不像電燈開關般能迅速改變，短期運費仍將居高不下，最大影響可能會在未來六周浮現。

亞洲－歐洲海運市場持續動盪。美國玩具廠商Basic Fun在海外生產的Tonka玩具卡車與彩虹熊等預定運交給沃爾瑪及其他零售商的玩具，正加緊繞道出貨，避開蘇伊士運河航線。之前宜家家居、家得寶與亞馬遜等全世界多家零售商也都採取同樣因應措施。

Basic Fun公司執行長佛爾曼表示，該公司中國廠製造並銷往歐洲的玩具，向來都是將經過蘇伊士運河，但現在必須繞過南非好望角再駛往歐洲。他表示，「耗時太久，且成本太高」；自從10月以色列與哈瑪斯開戰以來，Basic Fun中國─英國的貨運成本已提高一倍，達每櫃4,400美元左右。

蘇伊士運河情勢正快速改變，丹麥馬士基（Maersk）和法國達飛集團（CMA CGM）正準備在軍方護航下，恢復行駛紅海航線。

不過，瑞士德迅集團海運物流執行副總裁雅德威爾表示，最大的衝擊可能會在未來六周出現，因為「你沒辦法切換開關」，然後就重組全球航運路線。他預期繞道航行可能導致貨輪艙位不足，空櫃調度困難，且將使短期運價大漲。截至27日，全球近20%的貨櫃輪船隊、或364艘運能超過250萬只貨櫃的超大貨輪，都已被迫繞道航行。

飛協博網路攬貨公司海運業務主管舒茲表示，船東已開始對合約客戶實施艙位配給。例如合約雖承諾每月以較低的合約較格給予客戶10個艙位，但現在只有五個艙位依照合約價格，其餘貨櫃適用較高的現貨運價。

由於艙位奇缺，迫使出口廠商搶訂春節之前從中國大陸出往歐洲的艙位。業者表示，貨主預定每一筆艙位，都必須進行再確認，因為船期及航線都可能改變，而且必須如此才能確保艙位。小型出口商最可能被航商取消艙位。

蘇伊士運河 零售商 亞馬遜

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