歐洲整合之父 前歐盟主席迪羅逝世享耆壽98歲

歐洲聯盟執行委員會前主席迪羅今天在法國巴黎住家睡夢中過世，享耆壽98歲。美聯社

歐洲聯盟執行委員會前主席迪羅的女兒告訴法新社，迪羅今天在法國巴黎住家睡夢中過世，享耆壽98歲。迪羅是創建歐元貨幣的關鍵人物，被譽為現代歐盟 建設者，以及歐洲整合之父。

法新社報導，迪羅（Jacques Delors）生前是法國社會黨（Socialist Party）人，有著高知名度的政治生涯。在1981至1984年期間，他曾在前法國總統密特朗 ( Francois Mitterrand）政府擔任財政部 長。

在1985至1995年期間，迪羅曾擔任歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席，在這十年間見證歐盟一體化進程的重大發展。

對於迪羅的死訊，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）致敬時表示，迪羅是「我們歐洲的歷久不衰建設者」，而且是人類正義鬥士。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）指出：「迪羅領導歐洲經濟共同體（EEC）轉型為真正的聯盟…他是一名偉大法國人，且是一名偉大歐洲人，以身為歐洲建設者之一載入史冊。」（譯者：陳正健）1121228