國際局勢動盪 歐盟今年申請難民人數將破百萬

國際局勢動盪，歐洲再度出現難民潮。圖為在加薩地區中部的難民營。(新華社)

國際局勢動盪，歐洲再度出現難民潮，預計今年向歐盟 申請難民身分的人數將超過100萬。此外，歐盟已收容410多萬逃避戰火的烏克蘭 人。

歐盟庇護署（EUAA）署長葛瑞格里（Nina Gregori）表示，今年10月有12萬3000人在歐盟國家提出難民資格的申請，創下7年來單月最高紀錄，預計全年人數將「顯然超過100萬」。

由於敘利亞、阿富汗、伊拉克人大量湧入，歐洲曾在2015、16年爆發難民危機，如今再度出現難民潮，今年到10月為止的難民人數比去年同期增加22%。

葛瑞格里接受德國 「馮克媒體集團」（Funke Mediengruppe）訪問時分析，這波難民潮從2022年年中開始，主要來自敘利亞、阿富汗、土耳其、哥倫比亞、委內瑞拉等國，其中一半的申請者可順利獲得庇護身分。

葛瑞格里強調，周遭世界愈來愈不穩定，對庇護的需求只會增加，預期2024年將是「充滿挑戰的一年」。

德國是難民到歐洲的主要目的地，在德國申請難民資格的人數占全歐盟的27%，比法國和義大利加起來還多。

據德國聯邦移民與難民局（BAMF）統計，今年到11月為止共有32萬6000人提出難民申請，人數比一年前大增52%。

此外，俄軍入侵迫使烏克蘭人逃離家園，到10月為止歐盟已收容416萬名烏克蘭人，比年初多32萬人；其中德國人數最多，達117萬人，其次是波蘭的96萬人。

去年2月俄烏戰爭爆發後，歐盟立即啟動臨時保護機制，方便逃出來的烏克蘭人生活與工作，無需提出難民申請，在德國每個月還可領取基本生活津貼。

為繼續幫助逃離戰火的烏克蘭人，今年9月歐盟成員國決定將這個機制延長至2025年3月。