以國防長：以色列陷多戰線戰爭 同時遭來自7地區攻擊

以色列國防部長葛朗特26日向國會表示以色列目前陷入「多戰線戰爭」，同時遭到來自七個地區的攻擊，暗示可能在整個中東地區展開軍事行動，區域局勢亮起升溫警訊。(美聯社)

英國衛報報導，隨著以巴衝突持續延燒，中東局勢亮起升溫警訊，以色列 國防部長葛朗特（Yoav Gallant）26日向國會（Knesset）表示以色列目前陷入「多戰線戰爭」，同時遭到加薩 、黎巴嫩、敘利亞、約旦河西岸、伊拉克、葉門和伊朗 等七個地區的攻擊，暗示可能在整個中東地區展開軍事行動。

葛朗特說：「以色列已經在其中六個地區採取應對措施和行動。」

自從以色列針對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯展開報復行動後，伊朗在中東各地扶植的武裝團體便群起襲擊以色列和美國等盟軍在區域的軍事目標，諸如葉門叛軍「青年運動」（Houthis）頻頻襲擊途經紅海且和以色列關聯的商船，美國23日更首次直接點名伊朗以無人機攻擊途經印度洋的化學品油輪。

然而，以色列在結束七天人道休兵後也加強對加薩的攻勢，且至26日為止已連續四天彈襲加薩中部的難民營。截至目前統計，以巴衝突造成超過2萬600人喪生、5萬5000受傷，全加薩230萬人口中有85%流離失所，以巴衝突已然是21世紀最具殺傷力的衝突之一。

葛朗特26日提出衝突外溢前，埃及才表示當月二度在紅海沿岸小鎮達哈布（Dahab）擊落一架無人機。

而國防軍25日才空襲敘利亞首都大馬士革，擊殺伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）一名高層軍官，招致伊朗誓言要以色列「為罪行付出代價」。

除此之外，日前伊拉克無人機攻擊伊拉克北部大城阿比爾（Erbil）的美軍基地，造成三名士兵受傷，美軍也隨即採取報復行動，轟炸三處和「真主旅」（Kata’ib Hezbollah）有關的軍事目標。

就連遠在中東之外的印度，日前位於首都新德里的以色列大使館附近也發生爆炸事件，所幸無人員傷亡，目前以、印當局正在調查事故原因。