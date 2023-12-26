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移監北極自嘲可當聖誕老人 俄反對派領袖：我沒事

中央社莫斯科26日綜合外電報導
俄羅斯反對派領袖納瓦尼。(路透)
俄羅斯反對派領袖納瓦尼。(路透)

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）今天表示，從莫斯科附近被移監到北極圈以北流放地的20天歷程「相當累人」，但他說，「我沒事」。

法新社報導，支持者昨天表示，對克里姆林宮不假辭色的納瓦尼目前在俄羅斯遙遠北端的流放地，律師已經探視過他。此前，納瓦尼有超過2周時間下落不明。

納瓦尼在社群平台X寫道：「不用擔心我，我沒事。終於走完了，這讓我徹底如釋重負…我心情還是很好，很適合做聖誕老人。」他指的是自己的一身冬裝和鬍鬚。

美國國務院表示，仍「對納瓦尼先生的健康狀況和他被不公平拘留深表關切」。

納瓦尼於2021年被捕入獄前曾發動大規模反政府抗議，在此之前他曾遭下毒暗殺而存活。

他在莫斯科以東約250公里的伏拉迪米爾州（Vladimir）IK-6流放地（IK-6 penal colony）度過被監禁的大部分時間。

納瓦尼在X提到，他於23日抵達目前所在的北極流放地，昨天接受律師探視。

他寫道：「我沒預期（明年）1月中旬之前就有人發現我落腳於此。」他還說，除了被雪覆蓋、當操場用的隔壁牢房和窗外有道柵欄之外，他幾乎無法瞧見周圍環境。

納瓦尼 俄羅斯 國務院

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