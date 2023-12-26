巴黎聖誕節一家五口命案 警方逮捕涉殺妻兒凶嫌

巴黎東郊摩城一處公寓發生一家五口命案，附近民眾26日前往公寓前放置鮮花致哀。（路透）

巴黎在聖誕節 驚傳5屍命案，法國警方25日晚間在巴黎東郊摩城（Meaux）一處血跡斑斑的公寓中，發現1名女子及其4名兒女的屍體。警方26日逮捕33歲的孩子父親，全案將以謀殺案方向展開調查。

綜合路透和半島電視台26日報導，身亡的是35歲的母親、7歲及10歲的女兒，以及4歲及9個月大的兒子。檢察官布拉迪耶表示，母親與2名女兒身中多刀，無法確認確切被刺數字，2名兒子則是窒息或溺斃而死。

鄰居表示，他們在聖誕節凌晨聽到尖叫聲，之後曾試圖聯繫這一家人，卻沒人回應，因此報警。布拉迪耶說，警方從一樓臥室破窗而入，看到「極度暴力的犯罪現場」。

警方25日晚間在鄰鎮的孩子爺爺家找到並拘捕孩子父親。布拉迪耶說，凶嫌告訴警方他知道自己為何被捕，並向警方訴說他的憂鬱狀況。凶嫌行凶動機尚不明朗，檢方已以謀殺案方向展開調查。

布拉迪耶說，凶嫌心理不穩，2019年妻子懷大兒子時曾持刀攻擊妻子，但因被宣告精神問題，案件因此撤銷。布拉迪耶說，凶嫌與妻子從高中就認識，在一起14年並生下4個孩子，10月才結婚。

調查人員在案發公寓發現了治療憂鬱相關的醫療文件及醫囑，凶嫌將進行精神鑑定。

在法國，平均每3天就有一名女性遭殺害，去年共118名女性遭伴侶或前伴侶殺害身亡。