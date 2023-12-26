我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：CIA中國線民網絡十年前遭破解迄今難重建

美再延長對中國醫療產品關稅豁免 至2024年5月

巴黎聖誕節一家五口命案 警方逮捕涉殺妻兒凶嫌

編譯陳曉慈／即時報導
巴黎東郊摩城一處公寓發生一家五口命案，附近民眾26日前往公寓前放置鮮花致哀。（路透）
巴黎東郊摩城一處公寓發生一家五口命案，附近民眾26日前往公寓前放置鮮花致哀。（路透）

巴黎在聖誕節驚傳5屍命案，法國警方25日晚間在巴黎東郊摩城（Meaux）一處血跡斑斑的公寓中，發現1名女子及其4名兒女的屍體。警方26日逮捕33歲的孩子父親，全案將以謀殺案方向展開調查。

綜合路透和半島電視台26日報導，身亡的是35歲的母親、7歲及10歲的女兒，以及4歲及9個月大的兒子。檢察官布拉迪耶表示，母親與2名女兒身中多刀，無法確認確切被刺數字，2名兒子則是窒息或溺斃而死。

鄰居表示，他們在聖誕節凌晨聽到尖叫聲，之後曾試圖聯繫這一家人，卻沒人回應，因此報警。布拉迪耶說，警方從一樓臥室破窗而入，看到「極度暴力的犯罪現場」。

警方25日晚間在鄰鎮的孩子爺爺家找到並拘捕孩子父親。布拉迪耶說，凶嫌告訴警方他知道自己為何被捕，並向警方訴說他的憂鬱狀況。凶嫌行凶動機尚不明朗，檢方已以謀殺案方向展開調查。

布拉迪耶說，凶嫌心理不穩，2019年妻子懷大兒子時曾持刀攻擊妻子，但因被宣告精神問題，案件因此撤銷。布拉迪耶說，凶嫌與妻子從高中就認識，在一起14年並生下4個孩子，10月才結婚。

調查人員在案發公寓發現了治療憂鬱相關的醫療文件及醫囑，凶嫌將進行精神鑑定。

在法國，平均每3天就有一名女性遭殺害，去年共118名女性遭伴侶或前伴侶殺害身亡。

聖誕節

上一則

怕字跡被孩子識破？日本爸媽想1奇招 製作聖誕老人來信

延伸閱讀

聖誕就是吃中餐…搜尋「中國菜」12月25日迎高峰

聖誕就是吃中餐…搜尋「中國菜」12月25日迎高峰
烏棄俄東正教傳統 首過12／25聖誕節 平安夜仍遭砲襲

烏棄俄東正教傳統 首過12／25聖誕節 平安夜仍遭砲襲
歡度聖誕節 曼哈頓華埠教堂湧人潮

歡度聖誕節 曼哈頓華埠教堂湧人潮
華資超市中餐廳見人潮 聖誕盛況如黑五

華資超市中餐廳見人潮 聖誕盛況如黑五

熱門新聞

多名學生攀在布拉格查理大學的窗台外躲避槍手，險象環生。(擷自X@elirozic)

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

2023-12-21 17:06
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

2023-12-19 06:15
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

2023-12-20 18:41
菲律賓一名48歲男子日前在鄉間道路騎摩托車時，被一條約三公尺長的巨蟒擋住去路，隨後手臂遭猛咬，身體也被纏緊。他抓住蛇頭並咬下蛇脖子的一大塊肉，最後驚險脫困。圖為示意圖。美聯社

遭猛咬纏緊 菲男「咬死3公尺長巨蟒」驚險脫困

2023-12-23 11:24
江助坦言，過去國高中時期戴著眼鏡，對自己的外貌缺乏信心，考上東京大學後，他開始專研時尚，信心與日俱增。（翻攝自TikTok @ut_darlin_idol、IG @ut_darlin_idol）

學霸做什麼都強？東大生換臉兼職做牛郎 短短1年搖身成紅牌

2023-12-24 04:46
梅根步出鏡頭前想與團隊某人碰拳，結果失誤沒碰著，引眾人爆笑。（取材自Instagram）

哈利王子妃梅根在廣告裡擔任打包煮熱飲助手

2023-12-20 05:26

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆

威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」

星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢