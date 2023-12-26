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氣候變遷導致產量銳減 「沙漠黃金」漲翻天

編譯洪啟原／綜合外電
氣候變遷衝擊全球最貴香料「番紅花」的產地伊朗，導致番紅花一年來售價飆漲一倍至每公斤1,400美元，國外售價甚至可達到每公斤1,800美元。(歐新社)
氣候變遷衝擊全球最貴香料「番紅花」的產地伊朗，導致番紅花一年來售價飆漲一倍至每公斤1,400美元，國外售價甚至可達到每公斤1,800美元。(歐新社)

氣候變遷衝擊番紅花香料的產地伊朗，導致番紅花產量腰斬，使這種全球最貴香料，價格升至歷來新高。

金融時報報導，全球逾90%番紅花產自伊朗。番紅花在乾燥的氣候環境能長得很好，因此擁有「沙漠黃金」之稱，並以濃烈香氣、味道豐富及深紅色澤出名。

但根據生產商和交易商的說法，氣候型態持續改變和缺水問題，正劇烈衝擊這個產業，導致番紅花產量銳減，使得這個全球最貴香料的價格攀抵新高。

伊朗霍拉桑省的農夫說，今年的產量大概不到2022年的一半。當地主要生產商暨出口商Novin Saffron執行長說：「總產量預計將從近400噸，驟降至約170噸。」

托爾巴特賈姆番紅花交易所主管說，冬季氣候急凍，春季乾旱，與夏季超過攝氏50度的高溫，對伊朗東北接近阿富汗邊界的地區，帶來破壞性的效應。他說：「當地2,000口地面井完全乾涸。」

專家警告，這類極端天氣並非一次性事件，而是氣候變遷的結果，導致全球氣候型態出現變化。伊朗環境學家達爾維希說：「伊朗比全球平均值更脆弱，尤其是栽種番紅花的乾燥和半乾燥地區。降雨減少，水氣蒸發、溫度持續飆升。」

根據供應商，頂級番紅花在伊朗國內的價格，因此較去年飆漲一倍至每公斤1,400美元，在國外甚至一公斤要價1,800美元。番紅花身價不菲，部分是基於採收時勞力密集的特性，製成一公斤番紅花香料，需用到多達17萬朵番紅花。

番紅花價格飆漲，也衝擊對中國等國的出口。中國是伊朗番紅花最大的海外買家，買走該國45%的番紅花，其他如阿拉伯國家、西班牙及義大利也是主要買家。

伊朗 氣候變遷 義大利

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