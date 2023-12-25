以色列內閣商議埃及3階段停戰協議 內容違背以哈主要目標恐破局

以色列戰時內閣25日召開會議討論埃及提出的3階段停戰協議，部分條約有違雙方主要目標，恐怕會遭到強烈反彈。(美聯社)

華爾街日報報導，以色列 官員表示戰時內閣25日晚間召開會議討論埃及提出的3階段停戰協議，據悉內容是以巴衝突以來最全面的和談計畫，可是部分條約有違雙方主要目標，恐怕會遭到強烈反彈。

埃及諮詢巴勒斯坦 自治政府後，上周向以色列、哈瑪斯 、卡達及美國提出3階段和談協議，其中要求首先實施人道休戰，交換婦孺、急需醫治的長者等人質和約140名巴勒斯坦囚犯。接下來由包含哈瑪斯在內的不同巴勒斯坦派系組成過渡政府治理加薩走廊和約旦河西岸。

不過，光是讓哈瑪斯參與過渡政府恐怕以色列就不會同意，而釋放巴勒斯坦高級別囚犯則更可能引發以色列右派抵制。巴斯金（Gershon Baskin）曾擔任人質交換協議談判代表，他說，「這項協議無疑是哈瑪斯的勝利，很難讓以色列點頭同意。」

另一方面，哈瑪斯首領辛瓦（Yahya Sinwar）也不太可能點頭放棄統治加薩。路透報導，哈瑪斯已拒絕這項和談計畫，表示在以色列完全停止侵略、屠殺巴勒斯坦人民之前不會和談。

戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）24日晚間向人質家屬團體表示，目前正在研議不只一項交換人質協議。根據其中一名與會家屬，甘茨說目前還不算有進展，「有來自埃及和其他各方的諸多提案」。

白宮拒絕針對埃及提案置評。拜登政府一直努力促成人質交換協議，一名官員談到，現在有很多提案，不應該把希望放在單獨一個協議上。

不過，以色列總理內唐亞胡25日訪視北加薩部隊時才放話打到底，「我們不會收手，戰爭會一直持續到最後。」

華爾街日報25日稍晚報導，內唐亞胡曾提出以巴和平的三大前提：「哈瑪斯必須被殲滅、加薩必須去軍事化，以及巴勒斯坦必須去激進化。」