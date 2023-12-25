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聖誕告捷 烏軍3天擊落5架俄軍機 創俄開戰來單周最大損失

編譯盧思綸／即時報導
烏軍25日表示3天內擊落5架俄國戰機，造成俄軍自開戰來單周最嚴重損失，專家分析或要歸功於愛國者飛彈系統的非常規操作。（美聯社）
烏軍25日表示3天內擊落5架俄國戰機，造成俄軍自開戰來單周最嚴重損失，專家分析或要歸功於愛國者飛彈系統的非常規操作。（美聯社）

紐約時報報導，烏克蘭軍方25日表示3天內擊落5架俄羅斯戰機，造成俄軍自開戰來單周最嚴重損失，專家分析要歸功於愛國者飛彈系統的非常規操作；然而同日俄軍宣稱完全掌控烏東馬林卡（Marinka）一處城鎮。

烏克蘭繼22日稱擊落3架Su-34戰鬥轟炸機後，24日又摧毀2架戰機，一掃連月來反攻未果的陰霾。

儘管烏軍並未說明擊落細節，許多軍事專家及烏克蘭官員分析，烏軍此次告捷可能有賴西方盟友軍援的愛國者飛彈系統。

愛國者飛彈系統作為防禦部署，一般用於在來襲飛彈命中目標前將其擊落，也有能力和100英里外的軍機交戰，不過烏軍一反常規用於擊落戰機。

事實上，烏軍今年5月在布揚斯克市（Bryansk）就曾用愛國者飛彈系統擊落5架俄國軍機。

烏克蘭總統澤倫斯基25日也開心表示，「今年聖誕節出師告捷，為明年奠定良好的戰鬥士氣。」

只不過，同日，俄國稱掌控馬林卡部分街區。馬林卡經過連月砲襲已然淪為廢墟，不過仍具備一定戰略價值，因為它是烏東前線的重要防禦堡壘。倘若真的失守，將對烏軍士氣造成嚴重打擊。

不過烏軍發言人施圖蓬（Oleksandr Shtupun）駁斥俄軍說法，表示烏軍目前「還部署在該市」。

截至目前，俄國在大部分戰場都占了上風，而華府的政治角力導致軍事援助遲遲不能到位，據說也迫使烏軍所減了行動規模。

烏克蘭 俄國 聖誕節

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