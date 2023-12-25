以軍空襲大馬士革擊殺伊朗高級軍官 伊朗矢言報復

以色列25日空襲敘利亞首都大馬士革南部的扎納布區，擊斃伊朗革命衛隊高級顧問軍官莫薩維，伊朗放話採取報復行動。（路透）

英國衛報引述伊朗 共和國通訊社（IRNA）報導，以色列 25日空襲敘利亞首都大馬士革南部的扎納布區（Sayeda Zainab），擊斃伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）高級軍官莫薩維（Sayyed Razi Mousavi），伊朗官員及同盟武裝組織放話採取報復行動，加劇以巴衝突擴大至周邊區域的風險。

消息指出，莫薩維是伊朗前軍事指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的親信。2020年1月，蘇雷曼尼在伊拉克遭美軍無人機擊斃。

敘利亞人權觀察組織表示，莫薩維準備進入一處農場時遭以色列軍方瞄準並擊殺。該農場據悉是真主黨的辦公室之一。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）表示，莫薩維「在前線擔任顧問保衛敘利亞聖地和捍衛伊斯蘭理想時為國犧牲，」並威脅以色列為這項罪行付出代價。

目前伊朗在葉門、黎巴嫩、敘利亞和伊拉克等國扶植的武裝組織不斷和以色列及其盟友陷入零星交火。

黎巴嫩什葉派民兵組織真主黨（Hezbollah）和以色列在黎以邊境的衝突持續升溫，每天都有飛彈、空襲和砲彈來回穿越邊境。

在紅海，葉門叛軍青年運動（Houthi）肆意襲擊他們認為和以色列有關的船舶，擾亂貿易航道航行，促使美國聯合多國發起海上防衛行動。

伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）針對在伊拉克和敘利亞的美軍基地發動100多次攻擊，宣稱報復華府 對以色列的支持。