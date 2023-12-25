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以色列空襲加薩一夜逾百人亡 內唐亞胡：持續打擊哈瑪斯不停手

中央社／加薩市25日綜合外電報導
加薩中部馬加齊24日深夜遭以色列空襲，死傷慘重，失去親人的巴勒斯坦男子25日神情哀傷地站在難民營廢墟中。（美聯社）
加薩中部馬加齊24日深夜遭以色列空襲，死傷慘重，失去親人的巴勒斯坦男子25日神情哀傷地站在難民營廢墟中。（美聯社）

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天矢言要持續打擊巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）的武裝分子，同時加薩走廊（Gaza Strip）衛生當局官員指出，當地一夜之間有100多人死於以色列空襲。

路透社報導，在以色列與哈瑪斯長達2個多月的戰爭中，這是加薩走廊歷經的最致命夜晚之一。

內唐亞胡告訴他所屬聯合黨（Likud）的國會議員，這場戰爭距離結束還很遙遠，並駁斥媒體臆測他的政府可能會停戰的說法。

他還說，如果不施以軍事壓力，以色列就無法成功救出哈瑪斯挾持的剩餘以方人質。

無視國際社會呼籲停火的內唐亞胡表示：「我們不會停手。戰爭會持續到最後，直到我們完成目標。」

巴勒斯坦衛生官員指出，昨天深夜針對加薩走廊中部馬加齊（Maghazi）的空襲，造成至少70人喪生。

衛生官員還說，以色列戰機和坦克也攻擊布賴吉（al-Bureij）和努薩拉特（al-Nusseirat）的房屋及道路，有8人死亡。

醫護人員提到，以色列空襲加薩走廊南部甘尤尼斯（Khan Younis）導致23人喪命，使加薩走廊一夜之間的巴勒斯坦人死亡總數達到100多人。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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