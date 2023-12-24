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2天內13名以軍戰死加薩中南部 顯示哈瑪斯仍頑抗

編譯高詣軒／即時報導
以色列倡議人士23日在特拉維夫示威，現場可見反戰布條和標語。(歐新社)
以色列倡議人士23日在特拉維夫示威，現場可見反戰布條和標語。(歐新社)

以色列軍方24日表示，在22日至23日期間共有13名以國軍人於戰死加薩中部、南部。美聯社報導分析，這顯示即使以軍攻勢重創加薩，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯仍在強硬抵抗，而以軍戰死人數增加，亦可能影響以國公眾對於作戰的支持。

哈瑪斯10月7日突襲以色列，武裝分子殺害約1200人並綁架240人，以國公眾對於作戰的支持高漲，以軍隨後連日報復空襲，並於10月下半展開地面攻勢，至今共已逾2萬加薩巴人喪生，而加薩的約230萬人口裡，已約85%因戰事流離失所。

目前，即使以色列因加薩死傷攀升和人道危機，在國際備受壓力，以國人仍大多堅定支持以軍宣稱要摧毀哈瑪斯政權、戰力並釋放剩餘129名人質的目標。但隨著以軍戰死人數增加，國內民眾對戰事的支持可能動搖。

以國實施徵兵制，大多數猶太人有從軍義務，軍人殉職為敏感且牽動情緒的議題。報導指出，戰死軍人名字會在整點新聞播報宣布。以國為人口約900萬人的小國，可說幾乎所有家庭都會認識在戰爭中失去家人的親友或同事。自從以軍發動加薩地面攻勢，戰死以國軍人數已來到152人。

以媒指出，最近喪生的13名軍人中，有4人死於所乘車輛遭反戰車飛彈襲擊，其他則是在個別的零星交戰中遇害。另有一名軍人在以色列北部，遇黎巴嫩武裝團體真主黨開火而喪生。

而儘管以國人支持作戰，對於以國總理內唐亞胡領導的政府卻有廣泛不滿；以國政府被許多人批評未能在哈瑪斯突襲中保護人民，並推行讓哈瑪斯得以在近幾年茁壯的政策。

23日晚間，有數千名民眾不畏雨勢在特拉維夫發動示威，活動中口號包括要內唐亞胡下台。內唐亞胡至今迴避承擔導致10月7日慘劇的軍事和政策失敗責任，表示待戰爭結束後將回應諸多棘手問題。

以軍發言人哈加里23日說，部隊正在加薩北部、南部擴大攻勢，軍人在加薩第二大城甘尤尼斯的「複雜地區」作戰；以色列認為有哈瑪斯領袖正藏身該地。

以色列人質家屬和其支持者23日在特拉維夫示威，訴求釋放人質。(路透)
以色列人質家屬和其支持者23日在特拉維夫示威，訴求釋放人質。(路透)

加薩 哈瑪斯 以色列

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