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聖誕老人在哪？ 北美航太司令部、Google報你知

中央社紐約24日綜合外電報導
北美航太防衛司令部（NORAD）與網路搜尋巨擘谷歌（Google）提供即時追蹤聖誕老人功能。（美聯社）
北美航太防衛司令部（NORAD）與網路搜尋巨擘谷歌（Google）提供即時追蹤聖誕老人功能。（美聯社）

一年一度聖誕老人送禮之旅起跑，想知道他在哪裡嗎？北美航太防衛司令部（NORAD）與網路搜尋巨擘谷歌（Google）今年都有即時追蹤功能，讓聖誕老人的蹤跡全都露。

「今日美國報」（USA Today）報導，北美航太防衛司令部的聖誕老人追蹤地圖於美國東部時間12月24日上午7時左右上線，大家可以上北美航太防衛司令部網站或今日美國報的YouTube頻道觀看影片。

北美航太防衛司令部追蹤聖誕老人的歷史源於1955年，據傳當年科羅拉多泉（Colorado Springs）一家報社刊登廣告，邀請孩子們打電話給聖誕老人，無意間卻列出北美航太防衛司令部前身機構的電話，而軍官們接到電話竟配合演出。

此後「NORAD追蹤聖誕老人」（NORAD Tracks Santa）紅遍全球，他們接聽來自世界各地的電話，也在社群媒體和網站上為數以百萬計的民眾更新聖誕老人的送禮進度。

民眾除了能造訪北美航太防衛司令部官網，還可致電詢問美國科羅拉多州皮特森太空軍基地（Peterson Space Force Base）內的志工。

另外，不讓北美航太防衛司令部專美於前，今年Google再度於自家網站推出追蹤器和相應的App（應用程式），也會在平安夜開始追蹤聖誕老人。而且今年Google不只有追蹤器，也提供小測驗和多種聖誕節主題遊戲。

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