油輪行經印度洋也遇襲 美指控伊朗發動無人機攻擊 以巴衝突來首次

油輪「Chem Pluto」23日在前往印度門格洛爾途中，遭到一架伊朗單向攻擊無人機擊中。（取材自X@IndiaCoastGuard）

華爾街日報報導，美國國防部證實，一艘油輪23日行經印度 洋遭一架直接從伊朗 發射的無人機攻擊導致失火，所幸火勢迅速被撲滅，並未造成人員傷亡，足見葉門叛軍攻擊紅海船舶的行動有所擴大。

根據五角大廈 聲明稿，油輪「Chem Pluto」由沙烏地阿拉伯朱伯勒（Jubail）前往印度門格洛爾（Mangalore），於當地時間上午10時左右，在距離印度沿岸200海里處的印度洋海域，遭到一架伊朗單向攻擊無人機擊中。

伊朗不是沒有襲擊貨船的紀錄，不過這是以巴衝突爆發以來，美國政府首次直指船舶遭到伊朗襲擊。

該船掛有賴比瑞亞旗幟，是日本Rio Brillante公司所有，由荷蘭Ace-Quantum Chemical Tankers管理。Ace-Quantum Chemical Tankers與以色列海運富豪歐佛（Idan Ofer）有關。

DRONE ATTACK ON MV CHEM PLUTO-Indian Coast Guard Maritime Rescue Coordination Centre,Mumbai received information regarding fire onboard MV Chem Pluto. The Merchant ship with 20 Indian &01 Vietnamese Crew was reportedly attacked by a suspected drone strike on aerial platform.(1/6) pic.twitter.com/CpioW9MfT9 — Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) 2023年12月23日

五角大廈補充，事發當時附近沒有美國軍艦，而在該船抵達目的地前將和美軍保持通訊。

聯合國伊朗官員被問及攻擊油輪時拒絕評論。

以巴衝突爆發後，伊朗扶植的青年運動組織頻頻在連接紅海到亞丁灣（Gulf of Aden）的曼德海峽（Bab el-Mandeb）襲擊商船，抗議以色列對加薩的軍事行動，嚴重威脅全球供應鏈。