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捷克全國哀悼日 降半旗悼念查理大學槍擊案遇害者

中央社布拉格23日綜合外電報導
23日，民眾到查理大學悼念大規模槍擊案亡者。（歐新社）
23日，民眾到查理大學悼念大規模槍擊案亡者。（歐新社）

捷克首都布拉格的查理大學21日發生大規模槍擊案，合計有15人死亡，是當地數十年來最嚴重槍擊事件。捷克公家機關今天降半旗致哀，民眾也預計在正午默哀一分鐘悼念亡者。

法新社報導，一名24歲的查理大學（Charles University）男學生當天在文學院開槍，擊斃了13人，之後飲彈自盡；另有一名傷者在醫院身亡。這場槍擊引發學生在校園內倉皇逃生。

槍手還造成25人受傷，包括3名街上路人，這是因為兇手從校園建物的陽台朝外射擊。傷者中有一名荷蘭籍人士和2名阿拉伯聯合大公國公民。

捷克政府將今天訂為全國哀悼日，請求民眾在當地中午12時（格林威治標準時間11時）為被害人默哀一分鐘，屆時捷克全國教堂也將敲響鐘聲。捷克各地今天也已安排多場追悼彌撒。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）表示：「我們一方面難以找到言詞表達（對凶嫌的）譴責，另一方面也難以表達我們整個社會在這個耶誕節將至時節感受到的痛苦和悲傷。」

在查理大學文學院和附近的校總區，已有學生在臨時設立的紀念地點含淚點上數以千計根蠟燭。遇害師生的學校、家屬和友人也已陸續將他們的姓名公布。

查理大學音樂學研究所得知，現年49歲、育有2名孩子的所長赫拉夫科娃（Lenka Hlavkova）也在這場槍擊案中身亡，於是在臉書（Facebook）發文表示，「這對我們所有人來說是一個極度殘酷的消息」。

其他遇害者包括芬蘭文學專家德拉斯克（Jan Dlask）和學生席賓德洛娃（Lucie Spindlerova）。

槍擊 耶誕節 臉書

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