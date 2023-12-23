捷克全國哀悼日 降半旗悼念查理大學槍擊案遇害者

23日，民眾到查理大學悼念大規模槍擊案亡者。（歐新社）

捷克首都布拉格的查理大學21日發生大規模槍擊 案，合計有15人死亡，是當地數十年來最嚴重槍擊事件。捷克公家機關今天降半旗致哀，民眾也預計在正午默哀一分鐘悼念亡者。

法新社報導，一名24歲的查理大學（Charles University）男學生當天在文學院開槍，擊斃了13人，之後飲彈自盡；另有一名傷者在醫院身亡。這場槍擊引發學生在校園內倉皇逃生。

槍手還造成25人受傷，包括3名街上路人，這是因為兇手從校園建物的陽台朝外射擊。傷者中有一名荷蘭籍人士和2名阿拉伯聯合大公國公民。

捷克政府將今天訂為全國哀悼日，請求民眾在當地中午12時（格林威治標準時間11時）為被害人默哀一分鐘，屆時捷克全國教堂也將敲響鐘聲。捷克各地今天也已安排多場追悼彌撒。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）表示：「我們一方面難以找到言詞表達（對凶嫌的）譴責，另一方面也難以表達我們整個社會在這個耶誕節 將至時節感受到的痛苦和悲傷。」

在查理大學文學院和附近的校總區，已有學生在臨時設立的紀念地點含淚點上數以千計根蠟燭。遇害師生的學校、家屬和友人也已陸續將他們的姓名公布。

查理大學音樂學研究所得知，現年49歲、育有2名孩子的所長赫拉夫科娃（Lenka Hlavkova）也在這場槍擊案中身亡，於是在臉書 （Facebook）發文表示，「這對我們所有人來說是一個極度殘酷的消息」。

其他遇害者包括芬蘭文學專家德拉斯克（Jan Dlask）和學生席賓德洛娃（Lucie Spindlerova）。