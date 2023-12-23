我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

好市多Target聖誕買氣旺 龍年特色禮品吸睛

捷克14死校園槍擊 記者爆粗口 轉移槍手注意降死傷

中央社／布拉格22日即時報導
捷克首都布拉格昨天發生15死校園槍擊案。（歐新社）
捷克首都布拉格昨天發生15死校園槍擊案。（歐新社）

捷克首都布拉格昨天發生14死校園槍擊案，當時一名記者對歹徒爆粗口「嘿，你這王八，我在這裡，朝我開槍啊」，試圖轉移歹徒注意力以幫助民眾逃脫。

這起槍擊案發生在查理大學（Charles University），造成14人喪生、25人受傷，是捷克史上最嚴重的大規模槍擊案。

路透社報導，佛曼（Jiri Forman）是一家專注安全議題的小報記者，自稱有戰地經驗。他昨天躲過槍手射擊，當時歹徒在查理大學文學院頂樓陽台。

佛曼躲在下方廣場的角落時，不斷向外面的警察提供消息並力促他們反擊，同時還用手機拍攝現場狀況。

一名員警問他在做什麼時，影片中可聽到佛曼說「這樣他（歹徒）就不會朝人開槍了！拜託老兄，不然你以為我在幹嘛，那裡有人！」

佛曼的行為獲捷克媒體讚揚，但他不認為自己是英雄。

他今天告訴路透：「我當時站的地方絕對安全，沒有人在那裡，我知道我可以躲在障礙物後面。」

佛曼還說：「如果他朝我的方向開槍，他們將有機會找掩護。我對他大叫後，他開始朝我的方向開槍。」

廣場上的警察向歹徒開槍還擊。兇嫌是這所大學一名24歲學生，持有槍枝執照。

槍手最後放下配備瞄準鏡的步槍，警方說大樓內的員警得以靠近，兇嫌之後開槍自戕。

佛曼說：「我相信警察朝歹徒開了3槍。我認為這讓他失去平衡。然後他也聽說警方正從大樓裡面靠近，因此開槍自戕。」

警方表示，他們從昨天中午12時26分開始追捕槍手，當時槍手的友人通報說他發出一條自殺簡訊。他原定在另一個地點出席聽講，警方試圖半途攔截時，他卻去到別棟大樓。

警方說，從最初收到大樓槍擊事件相關訊息到下午3時20分確認歹徒死亡，中間歷時21分鐘。

警方表示，歹徒到校作案前先殺死父親，且彈道分析發現歹徒與上周一名男子和兩個月大女兒遇害有關。

佛曼說：「我只是做了我認為正確的事，悲劇英雄是那些在聖誕佳節期間失去親人的家屬、警察和救援人員。」

英國「每日郵報」報導，雖然捷克警方沒公布名字，但當地媒體都說槍手是24歲的柯札克（David Kozak），他是回母校犯案。

警方只說槍手在校時是名不錯的學生，沒有前科。然而認識的人向媒體透露，柯札克在母校拿到歷史系碩士學位，是個讀歷史的內向書呆子，癡迷槍械且憎恨世界。

雖然他確切犯案動機還待查明，但據報他可能是受本月稍早一起在俄國的14歲女學生殺害同學後自裁的案件所啟發；另有人指稱柯札克曾在家中地窖製作土製炸彈，把地窖弄成宛如碉堡般。

槍擊 俄國

上一則

聯合國通過決議：「春節」作為聯合國假日

延伸閱讀

捷克布拉格校園14死槍擊案 怪槍枝管制太「寬鬆」？

捷克布拉格校園14死槍擊案 怪槍枝管制太「寬鬆」？
捷克校園槍擊釀14死 學生驚慌逃命 爬建築外牆躲槍手畫面曝光

捷克校園槍擊釀14死 學生驚慌逃命 爬建築外牆躲槍手畫面曝光
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
史島一家庭遭四名蒙面持槍者入侵 五歲女童和女主人受傷

史島一家庭遭四名蒙面持槍者入侵 五歲女童和女主人受傷

熱門新聞

多名學生攀在布拉格查理大學的窗台外躲避槍手，險象環生。(擷自X@elirozic)

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

2023-12-21 17:06
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

2023-12-19 06:15
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

2023-12-20 18:41
中國洗腦神曲「科目三」，被俄國芭蕾舞團使用，引起現場一片震撼。（取自青蜂俠）

俄羅斯芭蕾舞團跳神曲「科目三」 網友：統一全球了

2023-12-16 10:50
投資公司「安卓控股」董事經理拿督蔡文傑驚傳因呼吸困難猝逝，得年45歲。（取材自Instagram）

大馬商界聞人蔡文傑驚傳猝逝 安卓控股董事經理得年45歲

2023-12-16 20:09
菲律賓總統小馬可仕表示，菲國正努力解決南海的「勘探問題」，以便在這塊資源豐富的海域著手進行新的能源勘探計畫，來滿足菲律賓的能源需求。(路透)

中菲對立升溫 菲律賓尋求解決南海勘探問題

2023-12-17 09:06

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦