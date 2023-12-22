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大馬朝野挺禁以色列船靠泊 外長：不影響與他國關係

中央社吉隆坡22日專電
馬來西亞新任外長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）。歐新社
馬來西亞新任外長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）。歐新社

馬來西亞禁止以色列船舶與懸掛以色列國旗船靠泊，新任外長穆罕默德哈山今天表示，這項措施並不影響大馬與其他國家關係。在野黨國會議員稱將與政府站在同一陣線。

根據馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）20日聲明，大馬禁止以色列航運公司以星（ZIM）及所有懸掛以色列國旗船隻靠泊大馬港口，前往以色列船舶也不准在大馬港口靠泊或裝運貨物。

大馬內閣改組後甫就任外長的穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）今天指出，外交部不會因內閣部長更迭而對巴勒斯坦有新政策，力挺巴勒斯坦或加薩（Gaza ）人民立場並不會有任何改變。

他認為，大馬會繼續努力強化既有、與他國的戰略夥伴關係與合作，並珍惜與其他國家關係，把雙邊關係提升到戰略夥伴關係、全面戰略夥伴關係。

穆罕默德哈山並以最近與日本的雙邊關係為例，說明兩國已提升到「全面戰略夥伴關係」。

穆罕默德哈山說，今後將加強與他國科技、經濟、防務等合作，將大馬提升為具有多邊對話的影響力國家。

另外，在野的土著團結黨（PPBM）國會議員袁懷紹（Wan Ahmad Fayhsal）發布聲明說，巴勒斯坦人民在加薩地區遭受的暴行，已到無法再保持緘默並袖手旁觀地步。

他表示，身為反對黨的國際關係及國際貿易特別遴選委員會成員，特別對於涉及人權與國際法的關鍵議題，將與首相安華、人民位居同一陣線，因此支持政府禁止以色列航運公司以星在馬來西亞的任何港口靠泊。

袁懷紹認為，以色列漠視基本人權，進行種族滅絕與壓迫巴勒斯坦人民方式已違反國際法。每個人都要有道義責任，反對以色列暴行，大馬政府限制以色列船隻靠泊的措施，就是向國際社會傳遞明確訊息。

對於禁止以色列航運公司以星的措施，交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）認為，以星應與其他航運公司聯絡，安排處理仍滯留在大馬港口的4000個貨櫃。這些貨櫃是由以色列航運公司管理的轉運貨物。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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