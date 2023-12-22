瑞典收藏全球寫給聖誕老人信件 最久可追溯至1890年代

示意圖。Image by Judith Crowell from Pixabay

瑞典郵政 每年都會收到從全球各地湧入、寫給聖誕老公公的信件，除了要回覆對方，還會留下那些令人印象深刻的信，每年選出一部分來展示，甚至還有從台灣寄出的信件。

法新社報導，瑞典郵政（PostNord）光是去年就收到大約1萬6000封寫給聖誕老人的信。

每年都有一些信被選出來，納入郵政博物館 （Postmuseum）的資料庫，目前已收藏約1萬封來自全球各地的信件，其中歷史最久遠的可追溯至1890年代。

瑞典郵政郵票部門負責人奧洛夫斯多特（Kristina Olofsdotter）在首都斯德哥爾摩的郵政博物館告訴法新社：「這些（信件）從美國、亞洲寄來，還有一些來自台灣。」

以前跟現在一樣，玩具、寵物和故事書都是孩童最想要的聖誕節禮物，只是以前的小孩可能比較客氣一點。

奧洛夫斯多特表示：「你可以看到以前的信裡，孩子可能只要一樣或兩樣東西，但現在小孩的願望清單比較長。」

其中許多信是小朋友手寫的，除了寫出自己想要的禮物，有些也向聖誕老公公發問。例如，1960年代有一位女孩就問了「你最喜歡喝什麼飲料？我們想要準備給你喝」。

如果信件附上回郵地址，郵政博物館就會回信，奧洛夫斯多特說道，回信通常寫著來自聖誕老公公的問候，也謝謝對方寫信來，「他還會說，在聖誕節之前，自己有很多工作要做，真的很感謝這封信」。

奧洛夫斯多特指出，回信鼓勵著孩童，透過寫信能為他人帶來快樂，也鼓舞他們「不要忘記，如果相信自己，所有的夢想都可以實現」。

事實上，不只孩童會寄信給聖誕老公公，奧洛夫斯多特透露，今年收到的一堆信件中就有一封來自台灣、由20歲的年輕人寄出。