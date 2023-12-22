我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汶川地震15年 受災學童留美成博士 訪世報謝讀者

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

入冬最強寒流襲日本 JR北海道逾百班列車停駛

中央社東京22日綜合外電報導

日本正面臨入冬以來最強寒流，靠日本海為主地區的地區降下大雪。JR北海道公司統計，今天下午3時45分的時間點，總共有160班列車受到大雪影響而停駛。

日本放送協會（NHK）報導，受到堪比嚴冬的寒流及冬季型態氣壓分布影響，以西日本到北日本靠日本海側為主地區降雪持續增強，積雪也因此增加，預料大雪將持續至23日。

氣象廳呼籲民眾留意積雪、路面凍結等交通影響的同時，也需注意停電、雪崩等狀況。

截至今天下午4時，各地觀測到的積雪情況為北海道岩見澤市90公分、石川縣輪島市60公分、新潟縣上越市51公分、富山縣礪波市37公分、廣島縣庄原市高野地區48公分、島根縣濱田市彌榮地區15公分、鳥取縣境港市14公分。

而北海道岩見澤市從21日下午起持續降雪，截至天今天上午11時前的24小時，觀測到73公分的降雪量，創下1999年開始統計以來最高的紀錄，而市內部分電車與巴士等也因此停駛。

JR岩見澤站附近的機廠中的電車因大雪無法駛出，導致函館線的普通列車等因此停駛，JR北海道公司的職員也忙著在機廠前用除雪機剷雪。

行駛在岩見澤市的巴士也因為積雪壓縮道路寬度等影響交通安全，市內幾乎全部的巴士今日全天停駛。

JR北海道公司表示，受到大雪影響，今天下午3時45分總共有8班特級列車與152班普通列車，總共160班列車停駛。而23日上午函館線與千歲線部分列車也可能會停駛，JR北海道公司將視情況宣布行駛狀況。

日本

上一則

研究：眼淚含有化學信號 能降低男人侵略行動

下一則

烏克蘭：俄國近兩年發射7400枚飛彈3700架無人機

延伸閱讀

日本將簡化入境審查與海關檢查手續 羽田機場明年1月搶先試行

日本將簡化入境審查與海關檢查手續 羽田機場明年1月搶先試行
日本11月核心通膨降溫 緩和日銀退場壓力

日本11月核心通膨降溫 緩和日銀退場壓力
韓判2日企賠償二戰徵用工定讞 日韓陷緊張

韓判2日企賠償二戰徵用工定讞 日韓陷緊張
日韓上班族集體崩潰 頂零下15度°C酷寒出門 暴雪恐釀交通大亂

日韓上班族集體崩潰 頂零下15度°C酷寒出門 暴雪恐釀交通大亂

熱門新聞

多名學生攀在布拉格查理大學的窗台外躲避槍手，險象環生。(擷自X@elirozic)

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

2023-12-21 17:06
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

2023-12-19 06:15
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

2023-12-20 18:41
中國洗腦神曲「科目三」，被俄國芭蕾舞團使用，引起現場一片震撼。（取自青蜂俠）

俄羅斯芭蕾舞團跳神曲「科目三」 網友：統一全球了

2023-12-16 10:50
投資公司「安卓控股」董事經理拿督蔡文傑驚傳因呼吸困難猝逝，得年45歲。（取材自Instagram）

大馬商界聞人蔡文傑驚傳猝逝 安卓控股董事經理得年45歲

2023-12-16 20:09
菲律賓總統小馬可仕表示，菲國正努力解決南海的「勘探問題」，以便在這塊資源豐富的海域著手進行新的能源勘探計畫，來滿足菲律賓的能源需求。(路透)

中菲對立升溫 菲律賓尋求解決南海勘探問題

2023-12-17 09:06

超人氣

更多 >
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬
只是吃1顆草莓 36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」險釀一屍兩命

只是吃1顆草莓 36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」險釀一屍兩命
68歲的她被誤認為南韓女團 陳美鳳透露飲食秘訣

68歲的她被誤認為南韓女團 陳美鳳透露飲食秘訣
南加豪雨商場花台倒塌 積水傾瀉如尼加拉瀑布

南加豪雨商場花台倒塌 積水傾瀉如尼加拉瀑布