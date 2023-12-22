我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭指是暴亂分子「不證自明」 川普辯稱：拜登才是

紐約市議會通過 禁止房東查租客犯罪紀錄

普亭助手策畫除掉瓦格納傭兵首腦？克宮斥「低俗小說」

編譯周辰陽／即時報導
華爾街日報22日發布獨家長篇報導，指稱俄羅斯總統普亭的得力助手帕特魯舍夫（左）策畫除掉瓦格納傭兵集團的首腦普里格津。資料照片。美聯社
華爾街日報22日發布獨家長篇報導，指稱俄羅斯總統普亭的得力助手帕特魯舍夫（左）策畫除掉瓦格納傭兵集團的首腦普里格津。資料照片。美聯社

華爾街日報22日發布獨家長篇報導，指稱俄羅斯總統普亭的得力助手帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）精心策畫，除掉了瓦格納傭兵集團的首腦普里格津，克里姆宮發言人則將此斥為「低俗小說」。

今年72歲的帕特魯舍夫是安全與情報官員出身，1999年接替普亭擔任聯邦安全局（FSB）的局長，2008年轉至普亭兼任主席的聯邦安全會議擔任秘書長至今，屬於普亭核心圈的強力部門（Silovik）派系。在普亭的親密顧問中，外界認為帕特魯舍夫是其中一位最具影響力的強硬派人物。

普里格津6月底領導了針對高層的兵變未遂事件，據報於8月23日在首都莫斯科以北墜機身亡，克里姆林宮一再否認涉入此事，而普亭後來提出了最接近官方解釋的說法，指稱機上有一枚手榴彈引爆。

不過，華爾街日報22日引述不具名西方情報官員與一位俄羅斯前情報官員說法，稱刺殺普里格津的行動醞釀了兩個月，獲得堪稱普亭最長久盟友兼心腹的帕特魯舍夫批准。據轉述，報導指普里格津搭乘的私人飛機之所以墜毀，原因是出在安置於機翼下方的一顆小型炸彈。

英國天空新聞台報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他已經看過華爾街日報的報導，但不會發表評論，隨後表示，「不幸的是，最近華爾街日報一直非常喜歡產製低俗小說」。

普亭 華爾街 普里格津

上一則

IAEA示警：北韓疑運轉新反應爐 可提取更多核武材料

延伸閱讀

北京若犯台將面臨「地獄制裁」 共和黨大老警告：會比俄侵烏更嚴重

北京若犯台將面臨「地獄制裁」 共和黨大老警告：會比俄侵烏更嚴重
俄反戰女記者角逐明年俄總統大選 坦言對參選感到害怕

俄反戰女記者角逐明年俄總統大選 坦言對參選感到害怕
芬蘭入北約遭普亭威脅 「以前相安無事、以後會有問題」

芬蘭入北約遭普亭威脅 「以前相安無事、以後會有問題」
拜登稱俄打贏烏克蘭後「將攻擊北約國家」 普亭怒回：無稽之談

拜登稱俄打贏烏克蘭後「將攻擊北約國家」 普亭怒回：無稽之談

熱門新聞

多名學生攀在布拉格查理大學的窗台外躲避槍手，險象環生。(擷自X@elirozic)

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

2023-12-21 17:06
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

2023-12-19 06:15
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

2023-12-20 18:41
匈牙利總理奧班14日抵達布魯塞爾的歐盟總部，參加歐盟理事會的圓桌會議。（歐新社）

烏克蘭只高興幾小時 歐盟500億歐元金援遭匈牙利總理1人擋下

2023-12-15 07:17
中國洗腦神曲「科目三」，被俄國芭蕾舞團使用，引起現場一片震撼。（取自青蜂俠）

俄羅斯芭蕾舞團跳神曲「科目三」 網友：統一全球了

2023-12-16 10:50
投資公司「安卓控股」董事經理拿督蔡文傑驚傳因呼吸困難猝逝，得年45歲。（取材自Instagram）

大馬商界聞人蔡文傑驚傳猝逝 安卓控股董事經理得年45歲

2023-12-16 20:09

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷