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日韓上班族集體崩潰 頂零下15度°C酷寒出門 暴雪恐釀交通大亂

編譯徐榆涵／即時報導
東亞地區近日深受寒流襲擊。（路透）
東亞地區近日深受寒流襲擊。（路透）

東亞地區近日深受寒流襲擊，南韓首爾上班族22日一早頂著攝氏零下15度酷寒出門，江原道甚至出現零下21.5度低溫日本氣象廳也警告，日本海沿岸將持續降下大雪，還有可能出現暴雪天氣，請民眾出門留意交通安全。

韓聯社報導，南韓首爾市中心22日上午出現零下14.7度低溫，上班族一早全副武裝、頂著酷寒出門。南韓還有其他地區更低溫，像是江原道華川郡零下21.5度、江原道鐵原郡零下20度等。

其他南韓主要城市溫度幾乎都在零度以下，包含仁川（零下14.2度）、光州（零下9.6度）、大邱（零下9.7度）、蔚山（零下8.2度）和釜山（零下8.1度）。預計南韓全境22日最高溫約在零下9度至零下2度之間。

日本氣象廳也指出，受到極地低壓、日本海極地氣團輻合帶（JPCZ）的影響，日本北陸、新潟縣、東北日本海一側為中心正持續降下大雪，尤其福井縣與富山縣降雪量急劇增加，氣象廳更發出大雪警報，警告可能出現大規模的交通障礙。

氣象廳指出，位於較低緯度的九州南部等太平洋地區也將出現雪雲，即使出現太陽，體感也會相當寒冷，並警告強烈降雪地區出門注意交通安全。

日本 南韓 低溫

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