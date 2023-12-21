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轉念了？以色列暗示 可能同意巴勒斯坦自治政府戰後接管加薩

編譯徐榆涵／即時報導
以色列暗示可能同意巴勒斯坦自治政府戰後接管加薩。（美聯社）
以色列暗示可能同意巴勒斯坦自治政府戰後接管加薩。（美聯社）

以色列總理內唐亞胡一名高階國家安全顧問表示，以色列可能會接受美國一項讓戰後改組的巴勒斯坦自治政府管理加薩的計畫，表明以色列政府緩和了對此一想法的反對立場。

華爾街日報報導，以色列國家安全委員會主席哈尼比（Tzachi Hanegbi）21日在阿拉伯新聞網站Elaph上發表一篇社論寫道，「以色列意識到國際社會和該地區國家在哈瑪斯事件後對整合巴勒斯坦自治政府的渴望，我們明確表示，這個問題需要對巴勒斯坦自治政府進行根本性改革。」並補充說，以色列「已經為這項努力做好準備」。

美國總統拜登政府官員表示，哈尼比的言論是值得歡迎的發展。但一名官員表示，政府仍然認為巴勒斯坦自治政府的政治和財務改革尚需要時間，因此還未準備好管理加薩。

哈尼比的文章發表後，巴勒斯坦自治政府沒有回應置評請求。巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）先前向華爾街日報表示，巴勒斯坦自治政府有準備管理加薩，但前提是以色列完全撤軍。

內唐亞胡多次拒絕美國提議加薩戰後應由巴勒斯坦自治政府管理。內唐亞胡表示，巴勒斯坦自治政府對以色列的安全威脅與哈瑪斯一樣嚴重。

巴勒斯坦 以色列 加薩

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