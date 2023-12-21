加拿大禁塑令上路 餐館禁止提供一次性塑料用品

加拿大餐館和咖啡廳今天起不得繼續提供塑料製成的吸管、食物容器、結帳購物袋或餐具給顧客，儘管法院裁定這樣的限制措施違憲。 (本報資料照片)

加拿大 餐館和咖啡 廳今天起不得繼續提供塑料製成的吸管、食物容器、結帳購物袋或餐具給顧客，儘管法院裁定這樣的限制措施違憲。

法新社報導，加拿大當局去年推出禁止使用一次性塑料製品的規定，是渥太華當局在2030年前實現零塑料垃圾承諾的一環，相關規定將分階段實施。

但這項規定11月遇到阻礙，當時加國法院在石化公司提起的訴訟中裁定此舉「不合理且違憲」。

不過，渥太華當局仍繼續推行新規，要求法院在當局上訴的過程中暫緩執行一道廢除禁塑令 的命令，禁止製造、販售或在店內提供一次性塑料製品的禁令因而生效。

根據渥太華當局數據，加國民眾每年丟棄300萬噸的塑料垃圾，包括每年扔掉150億個塑膠袋，僅9%的塑料垃圾被回收。

加國政府表示，當局目標要讓塑料垃圾回收率提高到90%，以符合歐洲聯盟（EU）2029年的目標。

加國環境部長吉爾伯（Steven Guilbeault）透過聲明表示：「科學明確顯示，塑料污染無所不在，傷害野生生物也傷害環境。不只在加拿大如此，在全世界亦然。」

聯合國環境規劃署（UNEP）5月曾表示，世界必須將一次性塑膠製品用量減半，並大幅提高塑料製品回收再利用率，同時推出替代方案，以遏阻如此猖獗的塑料污染。

全世界2019年生產了3億5300萬噸塑料垃圾，其中22%被送入垃圾掩埋場、遭到焚化或棄置於大自然中。