立陶宛禁軍人赴不友善國家 先鎖定中俄及白俄3國

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。美聯社

立陶宛國防部 推動擴大禁止軍職人員前往「不友善國家地區」，除非有公務或其他特殊需求，國會近日完成相關立法。根據國防部調整後的最新清單，目前從俄羅斯、白俄羅斯 、中國3國開始實施。

立陶宛國家廣播電視（LRT）等媒體報導，國防部原擬納入的「不友善國家地區」總計超過10個，包括俄羅斯、遭俄羅斯於2014年兼併的烏克蘭克里米亞（Crimea）、白俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克。

另外，還有遭莫斯科實質控制的喬治亞阿布哈茲（Abkhazia）及南奧賽提亞（South-Ossetia）地區、同樣遭莫斯科在當地扶植勢力軍事控制的摩爾多瓦聶斯特河沿岸（Transnistria）地區，以及中國。

不過，以上僅為初步考慮納入的國家地區。立陶宛國防部19日宣布，目前從俄羅斯、白俄羅斯、中國3國開始實施。

立陶宛國防部曾表示，相關禁令是基於國家安全考量。隨著國會完成立法，新法令將在明年初生效實施。

經修訂，新法令授權政府擬定清單，明文禁止軍職人員前往對立陶宛國家安全構成威脅的國家地區，除非有公務或其他特殊需求。無論是出於公務或其他特殊需求，前往相關國家地區的軍職人員都必須通過個案審查並取得特殊許可。

所謂的特殊需求包括家庭成員患病或死亡、行使親權或監護權、依法應親赴當地解決財務糾紛等。

今年7月，立陶宛外交部發布「印太戰略」，內容提到中國的對外政策日益具侵略性，且為達目的，中方不惜動用經濟、政治、外交及其他類型的多樣脅迫手段。中國對人權、以規則為基礎的國際秩序以及國際組織的態度，皆足以對自由開放的民主社會構成重大挑戰。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）近日在出席媒體節目時重申，北京把經貿活動當政治工具利用；考量自身利益，立陶宛企業最好嘗試開發新市場。

儘管中國對立陶宛的實質經貿制裁近期明顯放緩、立陶宛企業陸續重拾經營中國市場的機會，藍斯柏吉斯強調，會把經貿活動當政治工具利用的國家「過去曾這麼做，未來也會這麼做」；他個人會建議企業別因為中國的態度變化而患得患失。