中央社評2023國際10大新聞 以巴衝突土耳其強震最受矚

一名女子在特拉維夫張貼10月7日被哈瑪斯俘虜的人質照片。(路透)

中央通訊社評選2023年國際10大新聞，哈瑪斯突襲以色列 、以色列強力還擊最受關注。土耳其發生規模7.8強震，以及中國偵察氣球 飛入美洲空域，導致美中關係惡化分列第二、三。

中央社評選2023年台灣、國際、中國10大新聞，主題取材截至11月27日止，結果刊登於最新出版的「2024世界年鑑」。其中，國際10大新聞如下：

一、巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯10月7日從加薩地區向以色列發射逾3000枚火箭，逾1400人喪命。哈瑪斯另綁架240名人質。這是以色列建國75年來遭受最慘重攻擊。以色列隨後對加薩發動軍事攻擊，據巴勒斯坦衛生部，至12月11日加薩巴人死亡近1萬8000人。

二、土耳其2月6日發生規模7.8強震，包括土耳其和敘利亞在內造成至少5萬9000人死亡，為該區域一世紀以來最強烈地震之一。

三、中國偵察氣球1至2月間飛入美洲多國空域，導致中美關係惡化，國務卿布林肯訪中因而延期。北京承認是中國民用無人飛艇因不可抗力誤入美國，否認是間諜氣球。拜登總統2月下令擊落入侵領空的偵察氣球，引發中國強烈不滿。

四、世界衛生組織5月5日宣布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不再構成全球衛生緊急事件。世衛秘書長譚德塞指出，COVID-19疫情估計奪走至少2000萬人性命。這個數字是各國官方紀錄合計不到700萬人死亡的將近3倍。

五、傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津6月23日發動兵變，一度打算揮軍直搗莫斯科；在白俄羅斯總統盧卡申科居中調停下，兵變事件落幕。8月23日，普里格津搭乘從莫斯科飛往聖彼得堡的座機墜毀，包括他在內的10人全數罹難。

六、共和黨極右派10月3日和民主黨聯手將麥卡錫拉下眾院議長寶座，這是美國獨立建國以來，眾院首度罷黜議長。共和黨接下來陸續推出3名候選人角逐議長皆失利，直到提名第4位候選人、國會台灣連線成員強生出線後，新任議長總算出爐。

七、夏威夷毛伊島8月8日起爆發野火，在強風與附近颶風助長下，至少97人喪生，成為美國逾百年來最致命的野火災情。

八、有鑑於俄羅斯全面入侵烏克蘭的結果，芬蘭2022年5月18日向北大西洋公約組織提交入會申請，2023年4月4日正式成為北約第31個會員，完成北約史上最快的入會流程。

九、韓國總統尹錫悅3月16日訪問日本 ，這是韓國總統時隔約4年首次訪日，日韓宣布關係恢復正常。日本決定解除向韓國出口半導體材料的限制措施，韓國則將撤回向世界貿易組織提出對日本的相關告訴。

十、國際原子能總署7月公布綜合報告書，認為東京電力公司排放核處理水計畫符合國際安全標準後，日本在8月24日決定把福島第一核電廠的核處理水排入太平洋，引發一系列國際間支持與反對的兩極反應。