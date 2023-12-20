我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在醫院中

川普稱無證移民「污染美國血液」 引發朝野抨擊

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

世界新聞網王若馨／即時報導
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

以色列國家安全局19日公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約16名醫護人員是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)成員，且多達上百名哈瑪斯成員曾藏身在該醫院中。

他還說，哈瑪斯在醫院中設有辦公室，並將醫院作為軍事行動基地。

影片來源：YouTube New York Post

受審問的是加薩北部阿德萬醫院(Kamal Adwan hospital)主管卡洛特(Ahmed Kahlot)，他說自己在2010年加入哈瑪斯，官階為准將。

據法新社報導，哈瑪斯曾指控以軍在阿德萬醫院的行動是「駭人屠殺」，哈瑪斯治下的加薩衛生部13日說，以軍圍攻醫院，對病房開槍並逮捕醫護人員。

在這支審訊影片發布前，有線電視新聞網(CNN)曾採訪該醫院的兒科主管阿布薩菲亞(Hossam Abu-Safia)和護理主管沙巴(Eid Sabbah)，兩人對CNN表示，這間醫院只提供醫療服務，被捕的數十人中有平民和醫務人員。

他們並聲稱，以色列軍隊在醫院的行為危險且殘忍，醫院裡幾乎所有巴勒斯坦男性都被以軍帶走。

NewsNation新聞主播葛謨(Chris Cuomo)19日訪問了被稱為「哈瑪斯之子」的約瑟夫(Mosab Hassan Yousef)，問他這支影片如此符合以色列的敘事，不會是造假或在脅迫下拍攝的嗎？

約瑟夫表示，與許多人想像的不同，哈瑪斯多數領導人物都具有醫生或工程師身分；他說，許多人把哈瑪斯想像成伊斯蘭恐怖組織ISIS，但事實上，哈瑪斯只用知識分子當領袖，他們善於使用醫院作掩護。

他也不認為受審問的卡洛特是出於非自願的情況下自白，他表示，哈瑪斯不會把這種行為視為背叛。

約瑟夫的父親曾是哈瑪斯領袖，他自己曾是哈瑪斯核心成員，也曾擔任以色列國安局線人。

自10月底開始地面攻勢以來，以色列將注意力放在加薩的醫院上，也因此受到國際輿論的大量抨擊；以色列一再試圖提供證據指哈瑪斯利用醫院作為軍事中心，包括邀請新聞媒體拍攝加薩最大的醫院地底下的通道，及展示據稱在地道中發現的武器。

影片來源：YouTube NewsNation

哈瑪斯 以色列 加薩

上一則

加薩死亡人數破2萬大關 布林肯籲國際也對哈瑪斯施壓

下一則

滿意飛彈試射 金正恩：當敵軍挑釁 將毫不猶豫核武反擊

延伸閱讀

加薩死亡人數破2萬大關 布林肯籲國際也對哈瑪斯施壓

加薩死亡人數破2萬大關 布林肯籲國際也對哈瑪斯施壓
為討論加薩停戰、釋放人質 哈瑪斯領導人抵達埃及

為討論加薩停戰、釋放人質 哈瑪斯領導人抵達埃及
美法院批准和解協議 幣安因洗錢需支付27億元

美法院批准和解協議 幣安因洗錢需支付27億元
傳以色列知會卡達 願休戰一周交換哈瑪斯釋放40名人質

傳以色列知會卡達 願休戰一周交換哈瑪斯釋放40名人質

熱門新聞

匈牙利總理奧班14日抵達布魯塞爾的歐盟總部，參加歐盟理事會的圓桌會議。（歐新社）

烏克蘭只高興幾小時 歐盟500億歐元金援遭匈牙利總理1人擋下

2023-12-15 07:17
中國洗腦神曲「科目三」，被俄國芭蕾舞團使用，引起現場一片震撼。（取自青蜂俠）

俄羅斯芭蕾舞團跳神曲「科目三」 網友：統一全球了

2023-12-16 10:50
投資公司「安卓控股」董事經理拿督蔡文傑驚傳因呼吸困難猝逝，得年45歲。（取材自Instagram）

大馬商界聞人蔡文傑驚傳猝逝 安卓控股董事經理得年45歲

2023-12-16 20:09
土耳其幸福黨議員比特梅茲在國會發言批判以色列後，心臟病發倒地。（截自YouTube）

咒「以色列會受真主懲罰」 土國議員心臟病發2天後離世

2023-12-14 10:05
菲律賓總統小馬可仕表示，菲國正努力解決南海的「勘探問題」，以便在這塊資源豐富的海域著手進行新的能源勘探計畫，來滿足菲律賓的能源需求。(路透)

中菲對立升溫 菲律賓尋求解決南海勘探問題

2023-12-17 09:06
41歲的凱特王妃分享她1歲時的童年照，網友直呼跟小兒子路易王子超像。(取材自Instagram)

凱特王妃自曝40年前童年萌照 網友驚呼：根本路易王子

2023-12-19 02:29

超人氣

更多 >
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單
亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
2023年全球最佳機場「沒有美國」最差機場印尼占了3名

2023年全球最佳機場「沒有美國」最差機場印尼占了3名
香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑