加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

以色列 國家安全局19日公布一段審問加薩 醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約16名醫護人員是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 (Hamas)成員，且多達上百名哈瑪斯成員曾藏身在該醫院中。

他還說，哈瑪斯在醫院中設有辦公室，並將醫院作為軍事行動基地。

影片來源：YouTube New York Post

受審問的是加薩北部阿德萬醫院(Kamal Adwan hospital)主管卡洛特(Ahmed Kahlot)，他說自己在2010年加入哈瑪斯，官階為准將。

據法新社報導，哈瑪斯曾指控以軍在阿德萬醫院的行動是「駭人屠殺」，哈瑪斯治下的加薩衛生部13日說，以軍圍攻醫院，對病房開槍並逮捕醫護人員。

在這支審訊影片發布前，有線電視新聞網(CNN)曾採訪該醫院的兒科主管阿布薩菲亞(Hossam Abu-Safia)和護理主管沙巴(Eid Sabbah)，兩人對CNN表示，這間醫院只提供醫療服務，被捕的數十人中有平民和醫務人員。

他們並聲稱，以色列軍隊在醫院的行為危險且殘忍，醫院裡幾乎所有巴勒斯坦男性都被以軍帶走。

NewsNation新聞主播葛謨(Chris Cuomo)19日訪問了被稱為「哈瑪斯之子」的約瑟夫(Mosab Hassan Yousef)，問他這支影片如此符合以色列的敘事，不會是造假或在脅迫下拍攝的嗎？

約瑟夫表示，與許多人想像的不同，哈瑪斯多數領導人物都具有醫生或工程師身分；他說，許多人把哈瑪斯想像成伊斯蘭恐怖組織ISIS，但事實上，哈瑪斯只用知識分子當領袖，他們善於使用醫院作掩護。

他也不認為受審問的卡洛特是出於非自願的情況下自白，他表示，哈瑪斯不會把這種行為視為背叛。

約瑟夫的父親曾是哈瑪斯領袖，他自己曾是哈瑪斯核心成員，也曾擔任以色列國安局線人。

自10月底開始地面攻勢以來，以色列將注意力放在加薩的醫院上，也因此受到國際輿論的大量抨擊；以色列一再試圖提供證據指哈瑪斯利用醫院作為軍事中心，包括邀請新聞媒體拍攝加薩最大的醫院地底下的通道，及展示據稱在地道中發現的武器。

影片來源：YouTube NewsNation