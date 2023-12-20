東南亞新冠升溫 星國每日公布確診數 馬國患者自行居隔

東南亞國家近日陸續傳出疫情升溫消息，圖為馬來西亞新山市。（歐新社）

世界衛生組織（WHO）19日將JN.1新冠病毒變異株分類為「需留意變異株」（variant of interest），並指目前證據顯示該變異株對公共衛生的風險較低，但東南亞國家近日陸續傳出疫情 升溫消息，新加坡 已恢復每日公布確診數字，馬來西亞則宣布患者自行居家隔離。

路透報導，至少兩名專家表示，雖然JN.1變異株可以逃避免疫系統，比其他變異株更容易傳播，但並無引發更嚴重疾病的跡象。約翰霍普金斯大學病毒學家佩科茲表示，雖然可能會有更多的JN.1變異株病例，但不會造成更大風險。

新加坡媒體Today Online與聯合早報19日報導，星國過去三個星期新冠病例數呈現上升趨勢，但通報病例數最近趨於平穩，在14日略降、17日則略增。

星國衛生部15日表示，於3日至9日該周錄得估計56043個新冠病例、較前一周激增75%，並建議民眾，即便他們沒有染疫，在密集空間還是要戴口罩 。根據星國衛生部聲明，目前觀察到的絕大多數病例來自JN.1變異株，但是沒有提供確切的數據。

與新加坡相鄰的馬來西亞也出現疫情升溫與確診案例增加，馬國衛生部長祖基菲里阿末18日召開記者會時表示，馬國境內自10日至16日中午再增20696個確診病例，較上周多出約六成，死亡病例28起，但不打算重新啟動管制令，也不強迫外出民眾一定要戴口罩。

根據馬國衛生部19日在社群媒體的發文，確診者必須從出現症狀的第一天起自行居家隔離五天，同時鼓勵搭乘大眾運輸工具時戴上口罩。

另外，印尼的新冠確診病例也在最近幾個星期明顯增加，JN.1變異株也已登陸。當局證實，發現了至少4個病例，但症狀都屬輕微。印尼衛生部表示，預計聖誕與元旦過後仍會延續新增案例上升趨勢，並強烈建議患者應該自我隔離。