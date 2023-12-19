以軍：加薩大量平民死傷 是消滅哈瑪斯代價

12月18日，在加薩地帶南部城市拉法，人們在臨時避難所準備食物。(新華社)

面對全球對以色列 轟炸造成加薩 驚人傷亡的警告，以軍官員今天說，大量平民傷亡是以色列摧毀哈瑪斯 的激烈行動和這個武裝團體城市戰戰略的代價。

路透報導，加薩（Gaza）官員表示，過去10週，以色列已對此地投下數以千噸計彈藥，使這個狹長的地中海走廊淪為廢墟，造成近2萬人死亡，據信還有更多人被埋在倒塌的建築下。此外還有5萬多人受傷，醫療服務卻微乎其微。

2名官員今天在距離加薩45公里遠的帕勒馬希姆空軍基地（Palmachim Air Force Base）表示，以色列承認，在每次發動攻擊前，都會對平民生命代價與軍事優勢評估進行權衡。

其中一人表示，以色列空軍發動「數以千計次攻擊，這些攻擊常常需要強大火力」才能突破哈瑪斯（Hamas）在加薩地底的隧道。

這名官員在這個沿海基地對記者說：「造成大量平民傷亡，真是悲慘。」灰色軍事無人機每天在此起飛進行轟炸。

基於安全原因，以色列軍方要求不要透露這些官員姓名。

以色列最高戰爭目標是瓦解哈瑪斯的軍事力量，以防止這個伊斯蘭武裝團體在10月7日越界攻擊，殺害近1200人並擄走大批人質後又進一步發動攻擊。

然而，10週來的猛烈攻擊造成這個巴勒斯坦飛地大量民眾死傷，已讓以色列漸失國際支持，面臨縮減攻擊規模的壓力也升高。美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）昨天敦促以色列降低對平民的傷害。

法國、英國和德國17日擴大呼籲停火的聲浪，美國總統拜登上週也批評以色列進行「無差別轟炸」。

以色列國防軍回應置評要求時表示，他們根據國際法採取了可行的預防措施，來降低對平民的傷害。

哈瑪斯高階官員哈馬德（Ghazi Hamad）17日說，以色列「任意轟炸容納數十萬流離失所民眾的學校和營地，以及受到國際人道法保護的醫院」。

以色列法律顧問表示，當醫院被戰鬥人員使用，就成了合法的軍事目標。哈瑪斯否認利用醫院或學校等民間基礎設施進行活動。