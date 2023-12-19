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以軍：加薩大量平民死傷 是消滅哈瑪斯代價

中央社／以色列帕勒馬希姆空軍基地19日綜合外電報導
12月18日，在加薩地帶南部城市拉法，人們在臨時避難所準備食物。(新華社)
12月18日，在加薩地帶南部城市拉法，人們在臨時避難所準備食物。(新華社)

面對全球對以色列轟炸造成加薩驚人傷亡的警告，以軍官員今天說，大量平民傷亡是以色列摧毀哈瑪斯的激烈行動和這個武裝團體城市戰戰略的代價。

路透報導，加薩（Gaza）官員表示，過去10週，以色列已對此地投下數以千噸計彈藥，使這個狹長的地中海走廊淪為廢墟，造成近2萬人死亡，據信還有更多人被埋在倒塌的建築下。此外還有5萬多人受傷，醫療服務卻微乎其微。

2名官員今天在距離加薩45公里遠的帕勒馬希姆空軍基地（Palmachim Air Force Base）表示，以色列承認，在每次發動攻擊前，都會對平民生命代價與軍事優勢評估進行權衡。

其中一人表示，以色列空軍發動「數以千計次攻擊，這些攻擊常常需要強大火力」才能突破哈瑪斯（Hamas）在加薩地底的隧道。

這名官員在這個沿海基地對記者說：「造成大量平民傷亡，真是悲慘。」灰色軍事無人機每天在此起飛進行轟炸。

基於安全原因，以色列軍方要求不要透露這些官員姓名。

以色列最高戰爭目標是瓦解哈瑪斯的軍事力量，以防止這個伊斯蘭武裝團體在10月7日越界攻擊，殺害近1200人並擄走大批人質後又進一步發動攻擊。

然而，10週來的猛烈攻擊造成這個巴勒斯坦飛地大量民眾死傷，已讓以色列漸失國際支持，面臨縮減攻擊規模的壓力也升高。美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）昨天敦促以色列降低對平民的傷害。

法國、英國和德國17日擴大呼籲停火的聲浪，美國總統拜登上週也批評以色列進行「無差別轟炸」。

以色列國防軍回應置評要求時表示，他們根據國際法採取了可行的預防措施，來降低對平民的傷害。

哈瑪斯高階官員哈馬德（Ghazi Hamad）17日說，以色列「任意轟炸容納數十萬流離失所民眾的學校和營地，以及受到國際人道法保護的醫院」。

以色列法律顧問表示，當醫院被戰鬥人員使用，就成了合法的軍事目標。哈瑪斯否認利用醫院或學校等民間基礎設施進行活動。

以色列 哈瑪斯 加薩

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