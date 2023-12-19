歐盟公布明年上半議程重點 包含烏克蘭入盟、內部改革

歐洲議會公布明年上半年議程安排重點。(擷自X@@Europarl_EN)

歐盟 明年上半將由比利 時輪值主席，比國駐歐盟代表向國際記者說明未來議程安排重點，包括與烏克蘭 等入盟候選國展開談判、討論歐盟決策機制改革藍圖、強化產業競爭力和經濟安全等。

歐洲議會（European Parliament）將在2024年6月全面改選，歐盟決策、行政部門也將隨之換屆，因此明年上半年將是本屆歐盟的「最後一學期」，由比利時輪值歐盟理事會（European Council）主席國，負責協調安排27個會員國共商的議程。

比利時常駐歐盟代表范德沃德（Willem Van De Voorde）今天下午向國際記者協會（API-IPA）會員說明未來半年議程重點，首先就是承接上周歐盟高峰會的結論，與烏克蘭、摩爾多瓦開始進行加入歐盟的談判。

范德沃德說，就像硬幣有兩面，歐盟擴大入會談判的同時，也需要開始討論內部決策機制如何改革，以免未來加入更多成員後難以形成決策共識、動彈不得。

上周高峰會宣布將在明年夏天前提出所謂改革路徑圖，但范德沃德坦言上半年比較可能談出來的是程序性架構、時間表等。他說歐盟內部改革會是一個漫長過程，不確定比利時輪值後能推進多少，這使命主要將落在下一屆歐盟身上。

強化經濟競爭力是比利時安排議程的另一塊重點。執委會委託前歐洲央行（ECB）總裁德拉吉（Mario Draghi）撰寫的未來歐洲競爭力報告預定在明年3月完成，將成討論焦點。

此外，歐盟經濟安全政策的內涵也將獲進一步討論，包括檢討已實施4年的外來直接投資（inbound FDI）監控機制，以及討論如何監管歐盟企業的對外直接投資（outbound FDI）。

比利時是歐洲重要的生技醫藥產業基地，因此如何強化歐洲關鍵藥品供應韌性也會被列為重點，包括增加本地生產力，降低對主要進口來源國的依賴，范德沃德未明言指向中國，只說「你們都知道是哪裡」。

歐盟一直希望能動用凍結中的俄羅斯央行及國營事業海外資產，以支援烏克蘭重建，范德沃德表示律師群正在研究找出可合法動用的解方，並且會與七大工業國（G7）一起行動。

來自烏克蘭和匈牙利等國記者關切比利時輪值後，如何應付常與歐盟唱反調的匈牙利總理奧班（Viktor Orban），包括他是否又要動用否決權反對支持烏克蘭，以及部份歐盟國家正蘊釀以違反歐盟條約的法治原則為由，讓匈牙利停權。尤其緊接在比利時之後的明年下半年主席國就輪到匈牙利。

范德沃德說，根據歐盟制度，前後任主席國可組成工作小組共商議程，但匈牙利會有多合作，以及是否真會被停權則很難說，至少，「我們還有6個月可觀望」。