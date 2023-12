冰島火山噴發 駭人影像曝光…專家指靠近電廠是最糟情況

英國廣播公司(BBC)報導,冰島 當地時間18日晚間22點17分,西南部雷克雅內斯半島(Reykjanes)一處靠近電廠的火山爆發,熔岩噴發高度達到100多公尺。

距離噴發地3公里外的漁業城鎮格林達維克(Grindavik)自11月起陸續撤離近4,000人,周邊知名景點藍湖溫泉(Blue Lagoon)也已關閉。

專家指出,靠近電廠是最糟的情況。

雷克雅內斯半島區域從10月底開始頻繁發生劇烈地震 ,本月甚至更偵測到數千次地震。

社群影像可見,在偵測到地震群或地震事件約一小時後,火山發生噴發,熔岩噴發高度達到100多公尺(330英呎)。

當局亦出動海巡直升機確認噴發地點及規模。

Happening now: Volcano erupts for the fourth time in less than three years on the Reykjanes peninsula near Iceland's capital, Reykjavik. This comes after the area recorded thousands of earthquakes over the past weeks. pic.twitter.com/TiW2SCGpQU