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冰島火山噴發 駭人影像曝光…專家指靠近電廠是最糟情況

編譯盧思綸／即時報導
冰島當地時間18日晚間22點17分，西南部雷克雅內斯半島一處靠近電廠的火山爆發，熔岩噴發高度達到100多公尺。（取材自X平台）
冰島當地時間18日晚間22點17分，西南部雷克雅內斯半島一處靠近電廠的火山爆發，熔岩噴發高度達到100多公尺。（取材自X平台）

英國廣播公司（BBC）報導，冰島當地時間18日晚間22點17分，西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes）一處靠近電廠的火山爆發，熔岩噴發高度達到100多公尺。

距離噴發地3公里外的漁業城鎮格林達維克（Grindavik）自11月起陸續撤離近4,000人，周邊知名景點藍湖溫泉（Blue Lagoon）也已關閉。

專家指出，靠近電廠是最糟的情況。

雷克雅內斯半島區域從10月底開始頻繁發生劇烈地震，本月甚至更偵測到數千次地震。

社群影像可見，在偵測到地震群或地震事件約一小時後，火山發生噴發，熔岩噴發高度達到100多公尺（330英呎）。

當局亦出動海巡直升機確認噴發地點及規模。

地震 冰島

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