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皇室勢力大 哈利、梅根懷疑被背後惡搞？

記者蘇詠智／即時報導
梅格貝拉米擠走名氣更大的名流，奪下名牌代言人的位子。（路透資料照片）
梅格貝拉米擠走名氣更大的名流，奪下名牌代言人的位子。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根雖然已經在美國定居3年多，留給世人最多的印象還是大爆皇室內部的不光彩黑料，其實他們也希望能在這些負面舉動之外，風風光光的拿到大品牌合約，可以正大光明的自力更生，不料就算跟美國最大的經紀公司合作，也陸續有些大品牌來談，偏偏都在最後關頭，品牌改找他人，而且都是跟皇室有關係的人，讓他們不得不懷疑皇室背後在扯他們後腿。

哈利與梅根早先曾經跟迪奧努力拉近距離，兩人剛好都對迪奧的服裝青睞有加，哈利甚至還穿了迪奧的西裝出席父親查爾斯的加冕大典，梅根也被英國媒體爆料，有可能當上迪奧代言人、賺進大把酬勞，結果突然瞬間轉向，雪上加霜的是，迪奧找了在「王冠」最後一季扮演年輕時凱特的新秀女星梅格貝拉米來當代言人，眾所周知梅根和嫂嫂凱特不和，這等於往梅根臉上打了一巴掌。

梅根當初興高采烈宣布要和美國最大的經紀公司之一WME合作，該公司也派出最強團隊，結果幾個月下來，沒有什麼新的動靜，她與哈利並無任何實質上的新工作進來，偏向英國皇室的一堆英國媒體三不五時唱衰他們的經濟將陷入困境，據傳也讓他們感到厭煩，卻又沒有辦法徹底堵住酸民的嘴，不由得愈想愈覺得是皇室在他們後面搞鬼。

撇開陰謀論是否屬實不談，英國皇室雖然已是象徵性的統治者、並無太多實權，可是畢竟仍是正統，絕對是想要打進該國市場者不能不拉攏，若是選擇和哈利與梅根站在一起，大家都擔心會得罪皇室而沒有好處，因此哈利和梅根本來就很難憑一己之力與皇室對槓，也難怪近來風聲已經在傳哈利和梅根希望能與皇室取得和解，似乎已接受現實，不得不認輸。

哈利（左）與梅根傳懷疑英國皇室背後扯他們後腿，以至於要和大品牌合作，難上加難。（...
哈利（左）與梅根傳懷疑英國皇室背後扯他們後腿，以至於要和大品牌合作，難上加難。（路透資料照片）

梅根 哈利 凱特

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