葉門叛軍頻攻擊船隻 台貨櫃3雄宣布暫停通行紅海

紅海地區航道商船頻遭攻擊葉門什葉派激進團體「青年運動」攻擊。(路透)

紅海地區航道近期爆發葉門什葉派激進團體「青年運動」（Houthi）攻擊商船事件，台灣貨櫃三雄長榮 、陽明、萬海今天陸續宣布，暫停通行紅海。

據路透等媒體報導，由於「青年運動」近期頻繁攻擊航經紅海的商船，包含馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等大型航商已紛紛決定暫停通行紅海，以避免船隻及人員安全遭受威脅。

貨櫃三雄今天也陸續宣布暫時停止通行紅海，陽明透過官方網站公告，鑒於近期商船於紅海與亞丁灣遭受武力攻擊風險持續，為確保船隊安全，即日起將改道繞航好望角、或暫緩航行就地等候。

萬海則表示，即日起暫停通行紅海，該區域航線的船舶將航行至周邊安全水域等候通知，視後續情勢發展調整計劃，至於原訂取道紅海由亞洲往返美國東岸航線的船舶，將改道繞行非洲南端的好望角至目的港。

長榮表示，基於船舶及船員安全考量，即日起暫時停收以色列 貨物，並暫停通行紅海，紅海區域航線的船舶將航行至周邊安全水域等候通知，視後續情勢發展評估是否調整靠港，另亞洲往返地中海、歐洲及美國東岸航線原訂通行紅海的船舶，將改道繞行非洲南端的好望角至目的港。

由於紅海為亞洲藉由蘇伊士運河 航向地中海、歐洲及美國東岸航線的重要航線，業者評估，船舶靠港等候或繞道而行將拉長船期，可能將使運價走高。