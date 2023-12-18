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情勢緊張攻擊頻傳 長榮宣布停航紅海

編譯高詣軒／即時報導
一艘長榮海運貨輪2019年通過蘇伊士灣前往紅海。(美聯社)
一艘長榮海運貨輪2019年通過蘇伊士灣前往紅海。(美聯社)

葉門叛軍「青年運動」多次在紅海襲擊商船，抗議以色列對加薩的軍事行動，多家全球主要航運業者陸續宣布暫緩通航紅海，BBC報導，台灣長榮海運18日宣布暫停航經紅海。

紅海是全球最重要的石油及消費品運輸路線之一。11月19日，與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯同受伊朗支持的青年運動首度登上並劫持一艘貨輪，隨後多次以飛彈和無人機攻擊航經紅海的貨輪，宣稱要阻止船隻前往以色列。美英法海軍皆曾攔截青年運動的無人機及飛彈，本月16日，美軍驅逐艦卡尼號擊落共14架青年運動向以國發射的無人機。

路透18日引述美國官員指出，當日再有一艘名為Swan Atlantic的商船航經紅海南部時，遭到從青年運動控制地區發射的飛彈攻擊。

由於紅海安全情勢惡化，香港東方海外貨櫃航運公司、法國達飛航運集團、丹麥馬士基集團、德國貨櫃航運公司赫伯羅德、瑞士地中海航運公司等主要航運業者，均已宣布暫緩通行紅海。

台灣長榮海運18日表示，將不再透過紅海運送以色列貨物，「直至另行通知」，從亞洲前往地中海和美國東岸的貨輪也不再航經紅海與蘇伊士運河，改為繞行好望角。

石油巨頭英國石油公司也宣布，將暫停所有通過紅海的石油運輸。 

石油 以色列 長榮

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