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日經：美軍擬恢復沖繩常駐戰機、增派無人機

中央社／華盛頓18日電
「日經亞洲」披露，美軍計畫恢復在沖繩嘉手納基地常駐戰機，但機隊規模會從以往約48架減為36架，機型為F-15EX。圖為美軍F-15EX。（美聯社）
「日經亞洲」披露，美軍計畫恢復在沖繩嘉手納基地常駐戰機，但機隊規模會從以往約48架減為36架，機型為F-15EX。圖為美軍F-15EX。（美聯社）

「日經亞洲」披露，美軍計畫恢復在沖繩嘉手納基地常駐戰機，但機隊規模會從以往約48架減為36架，機型為F-15EX。日後還擬將能與有人戰機協同作戰的無人戰機派赴沖繩。

美國空軍2022年開始逐步撤走原本常駐部署在嘉手納基地約48架老舊的F-15C戰機。在後續計畫推出前，美國空軍這段期間透過輪派F-35、F-22匿蹤戰機與其他戰機的方式填補戰力縫隙。

美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）13日接受日經亞洲視訊採訪時說：「我不預期我們會一直用輪調的方式。」形同證實美軍會恢復嘉手納基地的戰機常駐，但他沒提到確切時間表。

聽取過美國空軍相關簡報的國會消息來源告訴日經亞洲，美軍有意在嘉手納常駐36架F-15EX戰機，較過去的常駐規模減少約1/4。

維巴赫不認同嘉手納基地鄰近中國、恐在戰時遭共軍打擊而戰略價值下降的論點，反認為就快速回應這點來看，嘉手納基地的價值更形重要。

他說：「若對方往嘉手納發射武器，我們就能從嘉手納基地投射力量。我們的靈活戰略運用理念和策略，是把飛機從嘉手納分散。」維巴赫意指美軍戰機可從沖繩迅速轉移到西太平洋其他位置以繼續執行空中任務，避免危機時遭飛彈攻擊。

美國空軍已覓得菲律賓、巴布亞紐幾內亞澳洲等地的前沿基地，將駐防沖繩及其他鄰近地點的戰機分散，以防北京精準打擊，這是冷戰後美軍在西太部署的一大戰略調整。

維巴赫還表示，美軍也將考慮把能搭配有人戰機協同作戰的新一代無人機（CCA）派赴沖繩。這種俗稱「忠誠僚機」的無人機可接受戰機飛行員指令，進行半自主作戰。

澳洲 共軍 幾內亞

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