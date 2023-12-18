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暴雨切斷交通 澳洲居民逃上屋頂等待救援

中央社／雪梨18日綜合外電報導
熱帶性低氣壓賈斯伯（Jasper）襲擊澳洲，行經之處無不滿目瘡痍。圖為凱恩斯一處公園淹水。（歐新社）
熱帶性低氣壓賈斯伯（Jasper）襲擊澳洲，行經之處無不滿目瘡痍。圖為凱恩斯一處公園淹水。（歐新社）

從熱帶氣旋轉弱為熱帶性低氣壓的賈斯伯今天在澳洲北部帶來大雨，中斷大堡礁沿線幾個觀光城鎮的交通，迫使民眾撤離，部分居民逃到屋頂避難，試著逃離水位快速上漲的河流。

路透報導，賈斯伯（Jasper）上周襲擊昆士蘭州（Queensland）遠北地區，行經之處無不滿目瘡痍。官方數據顯示，賈斯伯影響下，周末短短幾個小時就降下數月的雨量。

以通往大堡礁（Great Barrier Reef）的門戶凱恩斯（Cairns）為例，截至今天凌晨的40個小時之內，這個人口超過15萬的城鎮降雨量約達600毫米，是12月平均值182毫米的3倍多。

凱恩斯機場（Cairns Airport）國際、國內航班今天全數取消。社群媒體流傳的影片顯示，停機坪上的飛機有一部分泡在水裡。機場方面表示，跑道上有「大量碎片」，必須先予以移除、清空才能恢復航班起降作業。

氣象局預報指出，賈斯伯持續盤旋下，今天還會降更多的雨，部分地區預計6小時內會有上看300毫米雨量。而在河流水位持續高出危險等級情況下，當局已發布洪水警報，並說河流水位可能會打破1977年創下的紀錄。

在凱恩斯南方約250公里的鄉鎮印甘（Ingham），人們在滿是雨水的排水溝內發現鱷魚後，當局警告居民切勿在大水中游泳。此外，一間小型醫療院所內，有包括工作人員和患者在內的9人受困屋頂。

凱恩斯機場以北的一個居民告訴澳洲廣播公司電台（ABC Radio）說，他在自家廚房吧檯上待了大約4小時，接著被帶到1間房子，與另外30人在屋頂等待救援艇。

他說：「孩子、老人、狗和貓都上了屋頂，而這可憐的傢伙才剛剛在屋頂裝了全新的太陽能版。」他說：「洪水湍急而且還有一大堆碎片，這一趟真的很折磨人。」

澳洲 洪水 觀光

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