以色列3人質生前用廚餘寫救命 仍命喪國防軍槍口

以色列國防軍日前誤殺三名以色列人質引發國際震驚，未具名以色列軍官17日再爆，人質生前用廚餘在白布寫下「SOS」、「救命、三名人質」等求救訊號。（取自X平台）

英國廣播公司（BBC）報導，以色列 國防軍日前誤殺三名以色列人質引發國際震驚，未具名以色列軍官17日再爆，人質生前用廚餘在白布寫下「SOS」、「救命、三名人質」等求救訊號，儘管如此仍命喪自己人槍口下。

國防軍和哈瑪斯 15日在西傑亞（Shejaiya）陷入激烈交戰，當時三名人質打赤膊從一處建物走出來，其中一人手持懸掛白衣服的棍棒。一名士兵誤以為數十公尺外的三人是武裝分子的欺敵戰術，在感受到威脅的情況下宣稱對方是「恐怖分子」而開槍。

其中兩人當場被擊斃，第三人受傷退回附近建物，後續傳出希伯來語求救聲，指揮官遂下令停火，不過第三人再出現時又遭槍擊後身亡。

國防軍事後搜查該建築物發現一條用廚餘寫下「SOS」、「救命、三名人質」等求救訊號的白布，據信三人已經在該建築物內待了一段時間，目前並不清他們是自行脫困抑或是被武裝分子遺棄。

三名人質分別為10月7日在卡法阿扎（Kfar Aza）遭俘虜的海姆（Yotam Haim）和沙姆利茲（Alon Shamriz），以及在尼爾阿姆（Nir Am）被劫持的塔拉爾卡（Samer Talalka）。

自從以色列和哈瑪斯的休兵協議告終後，人質家屬不斷要求政府再次促成協議，至少再讓部分人得以獲釋。只不過總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）總是避重就輕，強調「軍事壓力事讓人質獲釋和取得勝利的必要之舉」。

目前加薩 尚有120名人質。