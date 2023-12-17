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北韓深夜突然試射彈道飛彈 日韓齊發警示

傳以軍提供千萬獎金 懸賞捉拿哈瑪斯領袖辛瓦

編譯羅方妤／即時報導
以色列軍方似乎開始懸賞通緝巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導人，提供哈瑪斯領袖辛瓦行蹤訊息，賞金高達40萬美元。(擷自X平台)
以色列軍方似乎開始懸賞通緝巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導人，提供哈瑪斯領袖辛瓦行蹤訊息，賞金高達40萬美元。(擷自X平台)

以色列時報報導，以色列軍方似乎開始懸賞通緝巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導人，若提供訊息協助逮捕哈瑪斯領袖辛瓦（Sinwar），賞金高達40萬美元。

一份空投傳單14日在社群媒體瘋傳，除了懸賞40萬美元呼籲民眾提供辛瓦的訊息，提供其他哈瑪斯領袖訊息也有獎金。這份傳單無法證實其真實性，上面還寫著電話號碼和訊息應用程式「紙飛機」（Telegram）帳號，及保密承諾。

這份傳單寫道，辛瓦的兄弟、哈瑪斯加薩南部旅指揮官穆罕默德懸賞金為30萬美元；哈瑪斯汗尤尼斯營指揮官薩拉梅懸賞金為20萬美元；哈瑪斯軍事部門指揮官德伊夫懸賞金為10萬美元，他多次逃過暗殺存活。

哈瑪斯 以色列 加薩

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