傳以軍提供千萬獎金 懸賞捉拿哈瑪斯領袖辛瓦

以色列 時報報導,以色列軍方似乎開始懸賞通緝巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 領導人,若提供訊息協助逮捕哈瑪斯領袖辛瓦(Sinwar),賞金高達40萬美元。

一份空投傳單14日在社群媒體瘋傳,除了懸賞40萬美元呼籲民眾提供辛瓦的訊息,提供其他哈瑪斯領袖訊息也有獎金。這份傳單無法證實其真實性,上面還寫著電話號碼和訊息應用程式「紙飛機」(Telegram)帳號,及保密承諾。

這份傳單寫道,辛瓦的兄弟、哈瑪斯加薩 南部旅指揮官穆罕默德懸賞金為30萬美元;哈瑪斯汗尤尼斯營指揮官薩拉梅懸賞金為20萬美元;哈瑪斯軍事部門指揮官德伊夫懸賞金為10萬美元,他多次逃過暗殺存活。

The new pamphlets airdropped by the Israelis offer monetary rewards to the residents for the information on Yahye Sinwar, his brother Mohammad, Rafah aSalame (head of Hamas intelligence and Khan Younis operations) and lastly Muhammed Deif for the lowest amount pic.twitter.com/RnqNo1kQSG